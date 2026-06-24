SUA încep să limiteze folosirea ecranelor în școli după ce rezultatele elevilor la matematică au scăzut sub nivelul de acum un deceniu

Elevilor li se va cere, de asemenea, să lase dispozitivele la școală, cu excepția cazului în care părinții se opun. sursa foto: Getty

Școlile publice din Los Angeles vor interzice utilizarea ecranelor pentru cei mai mici elevi și vor limita folosirea dispozitivelor pentru ceilalți copii, într-una dintre cele mai ambițioase încercări de a reduce timpul petrecut de elevi în fața ecranelor la școală, potrivit The Washington Post.

Noile reguli, aprobate marți, vor fi introduse treptat începând din august, pe fondul reacțiilor critice la adresa dispozitivelor în care districtele școlare din întreaga țară au investit miliarde de dolari după pandemia de coronavirus. Consiliul școlar din Los Angeles adoptase încă din aprilie o rezoluție care obliga districtul să limiteze timpul petrecut de elevi în fața ecranelor.

Copiii nu vor avea voie să folosească ecrane până în clasa a II-a. De atunci și până în clasa a V-a, limita zilnică va fi de 60 de minute.

Elevii de gimnaziu vor fi limitați la șase ore de utilizare a ecranelor pe săptămână, iar cei de liceu nu vor putea petrece mai mult de 10 ore pe săptămână în fața acestora. Limitele includ și timpul alocat temelor.

Elevilor li se va cere, de asemenea, să lase dispozitivele la școală, cu excepția cazului în care părinții se opun.

Și alte sisteme școlare încearcă să reducă timpul petrecut de elevi folosind dispozitive electronice. Statul Iowa va introduce limite de o oră pe zi pentru elevii din ciclul primar începând cu anul școlar 2027-2028. De asemenea, districtul școlar unificat din San Diego a aprobat marți noi reguli privind timpul petrecut în fața ecranelor, inclusiv o politică ce interzice accesul elevilor la YouTube.

Însă măsurile adoptate în Los Angeles, care găzduiește al doilea cel mai mare district școlar public din Statele Unite, sunt printre cele mai stricte și vor intra în vigoare mai repede decât alte politici similare.

„Va deveni baza unei reforme la nivel național, dacă nu chiar mondial”, a declarat Nick Melvoin, membru al consiliului de administrație al districtului școlar unificat din Los Angeles.

Districtele școlare au adoptat tot mai mult tehnologia în ultimul deceniu, însă în timpul pandemiei și mai mulți elevi au primit dispozitive oferite de școală. Până în 2025, 88% dintre școlile publice raportau, într-un sondaj federal, că fiecare elev primise un laptop, o tabletă sau un dispozitiv similar.

Tehnologia trebuia să ofere tuturor elevilor acces la competențe digitale, învățare personalizată, tutori bazați pe inteligență artificială și alte instrumente menite să îmbunătățească procesul educațional, a explicat T. Philip Nichols, profesor asociat de educație în limba engleză la Baylor University.

Totuși, mulți sunt nemulțumiți de lipsa progreselor. De exemplu, copiii de 9 și 13 ani au rezultate mai slabe la matematică decât aveau în urmă cu un deceniu, arată datele testărilor federale.

„Când aceste probleme există și poate chiar se agravează, cred că apare inevitabil un amestec de frustrare și îngrijorare”, a spus Nichols.

Districtul va bloca accesul elevilor la YouTube, rețele sociale, platforme de streaming și site-uri de jocuri neaprobate.

Părinții din Los Angeles fac presiuni de aproximativ un an asupra sistemului public de învățământ pentru reducerea timpului petrecut de copii în fața ecranelor.

„Stabilim un nou standard pentru restul țării”, a declarat marți Lila Byock, fondatoarea organizației Schools Beyond Screens, un grup de părinți din Los Angeles. „De la Atlanta la Washington și Houston, toți încearcă să facă ceea ce facem noi aici astăzi.”

Următorul obiectiv al grupului este introducerea unui moratoriu privind utilizarea inteligenței artificiale, până când un comitet va analiza beneficiile acesteia.

Alți susținători ai educației și-au exprimat însă îngrijorarea cu privire la impactul noii politici asupra celor mai vulnerabili elevi ai districtului, inclusiv copiii cu dizabilități care depind de tehnologii asistive. Elevii care învață limba engleză, și care reprezintă 20% din sistemul școlar din Los Angeles, folosesc adesea dispozitivele la școală pentru sprijin lingvistic.

Pentru unii elevi, școala poate fi singurul loc unde au acces la un computer.

„Pentru multe familii din districtul școlar din Los Angeles, dispozitivele oferite de școală și instrumentele digitale de învățare nu sunt doar resurse suplimentare, ci resurse esențiale”, a declarat Luis Lopez, coordonator pentru politici și advocacy la Alliance for a Better Community. „Reducerea accesului fără a lua în considerare realitățile cu care se confruntă multe familii ar putea adânci diferențele dintre elevii care au tehnologie și acces la internet acasă și cei care nu beneficiază de acestea.”