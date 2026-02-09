SUA nu încearcă să dezmembreze NATO sau să submineze ordinea mondială, susține un ambasador american, după declarațiile lui Trump

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, susține că țara sa nu dorește, de fapt, să distrugă organizația. Foto: Getty Images

SUA nu încearcă să desființeze NATO sau să submineze ordinea mondială actuală, susține Matthew Whitaker, ambasador al Statelor Unite la Alianța Nord-Atlantică.

Reacția sa vine după concluziile din raportul Conferinței de Securitate de la Munchen, notează The Guardian.

Potrivit acestui document, "cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale vine 'din interior', prin schimbarea dramatică concepției administrației SUA cu privire la alianțele americane".

Whitaker a declarat că respinge concluziile autorilor raportului și a insistat că Statele Unite "nu doresc să dezmembreze NATO sau să submineze alianțele existente", ci doar să echilibreze modul în care povara apărării revine diferitelor țări membre.

Potrivit ambasadorului, SUA îi presează pe aliații europeni să facă mai mult și să fie "capabili și puternici", deoarece "această putere este cea care garantează pacea".

"Acesta este prima concluzie pe care o contest: încercăm să facem NATO mai puternic. Nu încercăm să ne retragem din alianță sau să respingem alianța, ci să o facem să funcționeze ca și cum ar fi fost concepută ca o organizație de 32 de membri puternici și capabili", a spus el.

Whitaker comentat și în legătură cu relațiile comerciale, redefinite de politica tarifară a Administrației Trump.

"SUA au vrut să denunțe acordul comercial nedrept cu Europa, care a profitat de el și a înregistrat un excedent comercial uriaș cu Statele Unite", a afirmat ambasadorul.

Diplomatul a avertizat că țara sa este frustrată de faptul că "există multe discuții și nu prea multe acțiuni" pe continent, aliații petrecând mai mult timp cu discuțiile asupra problemelor, în loc să le înfrunte în mod efectiv.

Ambasador: Aliații europeni trebuie să demonstreze că pot să-și respecte noile obiective de cheltuieli

În ceea ce privește securitatea, partenerii europeni trebuie să își intensifice alocările pentru apărare și să demonstreze că își pot respecta promisiunile, inclusiv noile obiective de cheltuieli ale organizației, a indicat Matthew Whitaker.

Chestionat în legătură cu Groenlanda, el a răspuns că că interesul SUA pentru acest teritoriu este doar acela de a se asigura că insula - fie ca parte a Danemarcei, fie ca stat independent, în viitor - se poate apăra de Rusia și China.

"Chinezii au avut două tentative, cel puțin, de a se infiltra în Groenlanda: o tentativă de a investi în porturi și o alta, de a investi în aeroport, așadar acestea sunt lucruri reale”, a argumentat el, deși aceste susțineri au fost anterior puse la îndoială de oficialii danezi.

El a încercat, totodată, să minimalizeze retorica agresivă a președintelui Trump, comentând că a învățat din timpul primei administrații a liderului republican că "a răspunde la fiecare mesaj Truth Social sau tweet al președintelui Trump ar însemna un loc de muncă cu normă întreagă".