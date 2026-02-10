SUA și Armenia semnează un acord nuclear pentru reactoare modulare mici, alternativă la la centrala rusă Metsamor

2 minute de citit Publicat la 21:08 10 Feb 2026 Modificat la 21:08 10 Feb 2026

Armenia caută o alternativă la centrala nucleară Metsamor, construită în Rusia și care folosește tehnologie învechită. FOTO: Hepta

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, au convenit să colaboreze în sectorul energiei nucleare. Cei doi lideri au declarat că au finalizat luni negocierile privind ceea ce este cunoscut sub numele de „Acordul 123”, care permite Statelor Unite să acorde licențe pentru tehnologie și echipamente nucleare altor țări, potrivit dw.com.

Acordul se referă la reactoare modulare mici, a declarat Vance după întâlnirea cu Pashinyan în Erevan.

De asemenea, acordul ar permite exporturi inițiale din SUA către Armenia în valoare de până la 5 miliarde de dolari (4,2 miliarde de euro), plus încă 4 miliarde de dolari în contracte pe termen lung de combustibil și întreținere, potrivit lui Vance.

Armenia caută o alternativă la centrala nucleară Metsamor, construită în Rusia și care folosește tehnologie învechită.

Noul acord cu SUA nu obligă Armenia să achiziționeze un reactor nuclear de la SUA. Dimpotrivă, oferă Armeniei posibilitatea de a selecta SUA dintr-o listă de opțiuni, care include și companii rusești, chineze, franceze și sud-coreene.

Acord de pace istoric

Vance a mai spus că SUA este pregătită să exporte cipuri avansate de computer și drone de supraveghere către fosta republică sovietică.

Vizita lui Vance are loc la doar șase luni după ce liderii armeni și azeri au semnat un acord la Casa Albă în august 2025.

Acordul a fost văzut ca primul pas către pace după aproape 40 de ani de război.

Într-o declarație adresată reporterilor înainte de întâlnirea cu Pashinyan de luni, Vance a declarat: „Prim-ministrul a fost un mare prieten al nostru și un adevărat aliat în pacea și dezvoltarea în această regiune a lumii”.

În ceea ce-l privește pe Pashinyan, acesta le-a mulțumit atât lui Vance, cât și președintelui american Donald Trump și a spus că Armenia și Azerbaidjanul vecin sunt „foarte aproape” de a realiza pacea după decenii de conflict.

SUA insistă asupra unui coridor strategic de tranzit prin Armenia

Vance a pledat, de asemenea, pentru înființarea unui coridor major de tranzit feroviar și rutier prin Armenia. Supranumită Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională, sau TRIPP, coridorul ar conecta Azerbaidjanul cu enclava sa Nakhichivan.

Ruta de tranzit, în special, a fost o sursă majoră de dispută între Armenia și Azerbaidjan.

Cele două națiuni se află în conflict pentru regiunea Karabah, cunoscută pe plan internațional sub numele de Nagorno-Karabah, timp de aproape 40 de ani. Forțele etnice armene au controlat zona din 1994 până în 2020, când Azerbaidjanul a recâștigat controlul după un război de șase săptămâni.

În septembrie 2023, Azerbaidjanul a lansat un atac ulterior care i-a dislocat pe separatiști și i-a forțat pe majoritatea celor 120.000 de armeni din Karabah să fugă pentru siguranță.

Ambele părți au convenit să renunțe la revendicările asupra teritoriului celeilalte părți și să se abțină de la utilizarea forței în timpul întâlnirii cu Trump, care a promis că noul proiect de tranzit va aduce pace și prosperitate ambelor națiuni.