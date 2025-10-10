SUA trimit trupe în Israel: 200 de soldaţi americani vor coordona implementarea acordului de pace din Gaza „pentru a evita haosul”

SUA vor trimite aproximativ 200 de soldaţi în Israel. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Sgt. Samuel Ruiz/ U.S. Marine

SUA vor trimite aproximativ 200 de soldaţi în zilele următoare în Israel, a confirmat vineri, pentru postul de televiziune israelian i24News, un responsabil american, transmite Agerpres.

Toţi ar trebui să sosească până duminică, potrivit aceleiaşi surse. Misiunea lor: înfiinţarea unui centru de coordonare pentru supervizarea eforturile internaţionale în Gaza în perioada de tranziţie înaintea de instituirea unui guvern permanent în teritoriul palestinian.

Acest centru, care îşi va avea sediul în Israel, va avea şi rolul de coordonare a acţiunilor umanitare şi logistice, dar şi de facilitare a comunicării între diferiţi actori internaţionali implicaţi în Gaza.

„Obiectivul este de a evita haosul, pentru ca toată lumea să poată să comunice şi şi lucreze împreună”, a explicat responsabilul american.

Potrivit acestei surse, pe măsură ce Forţele de apărare israeliene (IDF) se vor retrage progresiv din Fâşia Gaza, alte ţări ar urma să-şi desfăşoare propriile contingente pentru a asigura securitatea pe teren, înainte de înfiinţarea unei administraţii stabile.

Cine va face parte din centrul de coordonare

Astfel, centrul respectiv de coordonare va avea în componenţa sa reprezentanţi ai fiecărui stat şi organizaţie implicate în gestionarea situaţiei postbelice în Fâşia Gaza.

Oficialul american a precizat, de asemenea, că acest sistem va permite monitorizarea implementării acordului de încetare a focului şi verificarea respectării angajamentelor asumate de diferitele părţi.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că acest grup de 200 de militari americani, provenind din efectivele CENTCOM (Comandamentul Central al SUA) va fi responsabil de supravegherea implementării acordului de pace şi de colaborarea strânsă cu forţele internaţionale prezente pe teren.

Cu toate acestea, Washingtonul insistă asupra unui aspect: niciun soldat american nu va fi desfăşurat în interiorul Fâşiei Gaza. „Vor exista observatori şi poate drone pentru monitorizare aeriană, dar fără trupe americane pe teren în Gaza”, a subliniat oficialul citat.

Acest dispozitiv marchează o nouă etapă în implicarea directă a Statelor Unite în faza post-conflict din Gaza, în timp ce comunitatea internaţională încearcă să evite un vid de securitate şi să pună bazele unui viitor guvern stabil pentru teritoriul palestinian.