SUA vor interzice coloranții alimentari din dulciuri și sucuri. Sunt asociați cu apariția cancerului

SUA vor interzice coloranții alimentari din dulciuri și sucuri. Foto: Getty Images

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., urmează să anunțe interzicerea unor coloranți alimentari artificiali în Statele Unite, potrivit unui comunicat emis de Departamentul pentru Sănătate, scrie BBC.

Kennedy intenționează să elimine treptat coloranții sintetici pe bază de petrol, descriind această măsură drept „un pas important în efortul administrației de a face America din nou sănătoasă”, a transmis instituția.

Deocamdată nu a fost anunțată o dată exactă pentru implementarea schimbărilor, însă mai multe detalii urmează să fie oferite într-o conferință de presă programată pentru marți.

Coloranții au fost asociați cu apariția cancerului

Acești coloranți – folosiți în zeci de produse alimentare precum cereale, dulciuri, snackuri și băuturi – au fost asociați cu probleme neurologice la copii.

Anul trecut, în timpul campaniei electorale alături de Donald Trump, Kennedy a promis că, odată ajuns în fruntea agenției de sănătate din SUA, va lua măsuri împotriva coloranților artificiali și a alimentelor ultraprocesate.

Această inițiativă vine după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a interzis deja, la începutul anului, colorantul „Red Dye 3” (Roșu 3), începând cu 2027, din cauza legăturii sale cu cancerul în studii pe animale. Statul California a interzis acest colorant încă din 2023.

Majoritatea produselor colorate artificial sunt obținute din substanțe chimice sintetice derivate din petrol, potrivit organizației Center for Science in the Public Interest (CSPI).

Printre acești coloranți se numără:

Blue 1 – folosit în dulciuri și produse de patiserie

Red 40 – prezent în sucuri, bomboane, produse de patiserie și chiar în mâncarea pentru animale

Yellow 6 – folosit în produse de panificație și băuturi

Acești aditivi se regăsesc în produse populare precum M&M’s, Gatorade, Kool-Aid sau Skittles.

„Nu sunt necesari și pot fi înlocuiți”

„Singurul scop al acestor coloranți este să crească profiturile companiilor alimentare”, a declarat Dr. Peter Lurie, fost oficial FDA și actual președinte CSPI.

„Coloranții artificiali fac ca produsele ultraprocesate să pară mai atractive, mai ales pentru copii, mascând lipsa unor ingrediente reale, cum ar fi fructele”, a adăugat el. „Nu avem nevoie de acești coloranți în alimentație și nimeni nu va avea de suferit dacă dispar.”

Fostul profesor de nutriție de la Universitatea din New York, Marion Nestle, spune că multe companii au găsit deja alternative naturale în alte țări, cum ar fi Marea Britanie sau Noua Zeelandă. De exemplu, în Canada, cerealele Froot Loops produse de Kellogg folosesc coloranți naturali din morcov sau pepene roșu, în timp ce în SUA se folosesc variantele artificiale.

„Deși nu toți copiii sunt afectați, este clar că acești coloranți provoacă probleme de comportament la unii dintre ei și au fost legați de cancer în studii pe animale”, spune Nestle. „S-au ridicat destule semne de întrebare încât să justificăm eliminarea lor, mai ales că soluții există deja.”