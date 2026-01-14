SUA vor suspenda din 21 ianuarie procesările de vize pentru cetăţenii din 75 de ţări

1 minut de citit Publicat la 17:58 14 Ian 2026 Modificat la 17:58 14 Ian 2026

Printre ţările afectate de această măsură se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan. Foto: Profimedia Images

Administraţia Trump suspendă, din 21 ianuarie, toate procesările de vize pentru cetățeni din 75 de ţări, a relatat miercuri postul de televiziune Fox News, potrivit Agerpres.

Printre ţările afectate de această măsură se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria, Thailanda, potrivit Fox News.

Potrivit Fox News, documentul dă instrucţiuni ambasadelor SUA să refuze emiterea de vize în baza legii existente, în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile în vigoare, un proces pentru care nu este indicat un termen limită.

Pauza despre care a relatat Fox News vine pe fondul represiunii ample a imigraţiei de către preşedintele republican Donald Trump de la preluarea mandatului în ianuarie 2025.

Directiva este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri luate de Donald Trump pentru a restricționa imigrația legală în SUA prin canale consulare și întărește o promisiune făcută în mai de secretarul de stat, Marco Rubio, de a interzice intrarea în SUA oricărei persoane percepute ca suprimând libertatea de exprimare „esențială pentru modul de viață american”.

În noiembrie, Trump a promis să “stopeze permanent” migraţia din toate “ţările lumii a treia” în urma unui atac armat comis în apropierea Casei Albe de un cetăţean afgan care a ucis un membru al Gărzii Naţionale.

În luna decembrie, administrația Trump a anunțat că vrea să blocheze vizele pentru persoanele pe care le consideră implicate în „cenzurarea libertății de exprimare” a cetățenilor americani.

Atunci, Departamentul de Stat al SUA a trimis un ordin misiunilor diplomatice din străinătate în care le-a cerut oficialilor consulari să respingă vizele oricărui solicitant „responsabil de, sau complice la, cenzurarea ori tentativa de cenzurare a libertății de protejate în SUA”. Tot în luna decembrie, administrația Trump a suspendat loteria vizelor.