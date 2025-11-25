Suedia, cel mai nou membru NATO, se înarmează cu rachete cu rază de 2.000 km pentru putea a lovi Moscova

1 minut de citit Publicat la 16:37 25 Noi 2025 Modificat la 17:06 25 Noi 2025

Suedia intenționează să se doteze cu rachete care pot atinge ținte la o distanță de 2.000 de kilometri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Forțele Armate Suedeze plănuiesc să cumpere rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească în interiorul teritoriului Rusiei, relatează presa de la Stockholm.

Această intenție figurează într-un raport înaintat guvernului suedez, în care se estimează că amenințarea militară a Moscovei va continua să crească în următorii ani.

"Anticipăm că Rusia poate realiza o reînarmare amplă a armatei sale în următorii 2 până la 5 ani", afirmă Carl-Johan Edström, șeful Statului Major al Apărării suedeze.

Raportul detaliază mai multe puncte legate atingerea obiectivelor de capabilitate NATO ale țării.

Suedia a devenit în martie anul trecut cel de-al 32-lea stat membru al alianței militare.

Pe "lista de cumpărături" a armatei suedeze: rachete cu raza de acțiune de 2.000 de kilometri

În documentul înaintat guvernului, responsabilii armatei suedeze menționează rachete balistice sau de croazieră care pot parcurge aproximativ 2.000 de kilometri până la țintă.

Potrivit lui Carl-Johan Edström, aceste arme ar urma să fie utilizate în cazul în care Rusia atacă NATO, iar articolul 5 din Tratatul alianței - cel care prevede apărarea reciprocă între membri - este activat.

Țintele vizate de rachetele cu rază lungă pe care intenționează să le dobândească Suedia ar urma să fie selectate astfel încât lovirea lor să prevină alte atacuri.

"Ar putea fi vorba despre obiective care includ sistemele ruse de comandă, senzori și radare, până la infrastructura lor critică", a precizat șeful Statului Major al armatei suedeze.

Raportul înaintat guvernului mai precizează că forțele armate intenționează să înlocuiască navele de deminare ale flotei militare, care încep să "îmbătrânească".

"Este un tip de navă care se îndreaptă spre ceea ce numim sfârșitul duratei de viață în următorii 5-10 ani, așa că trebuie să o includem în planurile noastre, pentru a ne asigura că putem achiziționat înlocuitori", a explicat Carl-Johan Edström.