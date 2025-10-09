"Sunt ruși în casa mea?" Un jurnalist BBC s-a uitat la imagini din satelit cu satul copilăriei lui și a rămas uimit de ce a văzut

Distrugerea barajului Kahovka, în iunie 2023, a dus însă la inundații devastatoare. FOTO: Profimedia Images

Un jurnalist BBC originar din Ucraina a trăit un șoc când, privind întâmplător cele mai noi imagini din satelit ale satului său natal din regiunea Zaporojie, a descoperit un drum nou care ducea direct la casa copilăriei sale, un indiciu clar că imobilul, aflat în prezent pe teritoriul ocupat de Rusia, ar fi folosit de militarii ruși.

În timp ce lucra la biroul său din Londra, jurnalistul a devenit nostalgic și a decis să verifice cum arată astăzi satul Verkhnya Krînițea, situat la doar câțiva kilometri de linia frontului. Pe imaginile din satelit a recunoscut drumurile de pământ și casele acoperite de vegetație, dar a observat și ceva neobișnuit: un drum bine conturat, apărut pentru prima dată în vara anului 2022, la patru luni după începerea ocupației rusești.

Imaginile din ianuarie 2023 arătau chiar o mașină folosind acel drum. Concluzia jurnalistului a fost că doar soldații ruși ar fi avut motive să circule printr-un sat aflat atât de aproape de linia frontului.

Verkhnya Krînițea a fost ocupat de forțele ruse la scurt timp după invazia din februarie 2022. Casa familiei jurnalistului fusese vândută cu ani în urmă, însă el revenea acolo aproape anual, până la război. La ultimele vizite, casa părea abandonată, iar grădina era năpădită de iarbă.

Înainte de invazie, satul era mic și liniștit, iar locuitorii mai tineri plecau în alte regiuni pentru a munci. Când Rusia a atacat, peste o mie de persoane încă locuiau acolo. Autoritățile ucrainene au distribuit localnicilor 43 de arme de tip Kalașnikov pentru autoapărare, însă comunitatea a decis să nu le folosească împotriva trupelor ruse.

La scurt timp, primarul satului, Serhiy Yavorsky, a fost capturat și torturat de forțele ruse, potrivit mărturiilor dintr-un proces ucrainean. În plus, rușii au transformat stația locală de epurare într-un post de comandă militar.

O „mare” care a dispărut

Înainte de război, satul se afla pe malul lacului de acumulare Kahovka, atât de vast încât localnicii îl numeau „Marea”. Acolo mergeau vara la scăldat și iarna la pescuit pe gheață. Distrugerea barajului Kahovka, în iunie 2023, a dus însă la inundații devastatoare, care au șters satul de pe malul apei.

Jurnalistul a încercat să afle cum mai trăiesc localnicii, dar acolo au mai rămas puțini, iar aceștia se tem să vorbească. Grupurile de pe rețelele sociale dedicate satului nu mai sunt actualizate cu informații, iar întrebările postate au rămas fără răspuns.

O cunoștință i-a spus că oamenii nu ies din case de teamă să nu fie loviți de dronele ucrainene: „Este foarte periculos acolo. Ei sunt activi și pot ataca casa sau mașina ta. Satul nostru s-a schimbat mult.”

Cum aproape toți localnicii au plecat, singurii care ar putea locui acum în sat sunt soldații ruși

Autoritățile din Zaporijjea confirmaseră încă din 2022 că trupe ruse se instalaseră în casele rămase goale din Verkhnya Krînițea, exact momentul când imaginile din satelit arătau primele indicii ale unui drum spre fosta casă a jurnalistului.

Un purtător de cuvânt al Brigăzii 128 Mecanizate Grele a Ucrainei, Oleksandr Kurbatov, a declarat că „este extrem de probabil” ca militarii ruși să fi preluat casa. „Când nu sunt destule locuințe goale, cererea e mare. De obicei, acestea sunt ocupate de soldați ai armatei de ocupație”, a spus el.

Analiza imaginilor recente realizată de BBC Verify a confirmat urme de mișcare în jurul casei: drumul a apărut în iunie 2022, a fost refolosit în iarnă și s-a stabilizat până în august 2023, semn că locuința este utilizată periodic, probabil în sezonul rece.

Se pare că imobilul oferă adăpost trupelor ruse în timpul iernii, când temperaturile sunt scăzute și soldații nu pot sta mult timp în tranșee sau adăposturi improvizate.

Adevărul despre ce s-a întâmplat cu casa jurnalistului nu se poate afla cât timp satul se află sub ocupație. Pentru moment, totul indică faptul că locuința copilăriei sale a devenit o mică piesă din mașinăria de război a Rusiei în Ucraina.