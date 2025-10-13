„Suntem amândoi unguri”. Cum încercau oamenii lui Viktor Orban să recruteze spioni la Bruxelles

Viktor Orban. FOTO: Getty Images

Oficialul ungar din cadrul Uniunii Europene, Oliver Varhelyi, susține că nu are cunoștință despre presupusele încercări de spionaj ale guvernului de la Budapesta, care ar fi avut loc în perioada în care el era ambasadorul Ungariei pe lângă UE, la Bruxelles. Afirmația vine în contextul unei investigații internaționale care a scos la iveală suspiciuni privind activități de spionaj desfășurate de serviciile maghiare în interiorul instituțiilor europene, scrie The Guardian.

Ce acuzații au apărut

Săptămâna trecută, publicația maghiară Direkt36, în colaborare cu jurnaliști din Belgia și Germania, a dezvăluit că serviciile de informații ale Ungariei ar fi încercat, în urmă cu mai bine de un deceniu, să spioneze Comisia Europeană.

Potrivit anchetei, agenți ai serviciului de spionaj extern al Ungariei, Oficiul de Informații, ar fi acționat sub acoperire diplomatică la Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă UE, chiar în perioada în care Varhelyi conducea această instituție (2015–2019).

Scopul ar fi fost recrutarea unor funcționari europeni și obținerea de documente confidențiale, într-un context în care relațiile dintre Bruxelles și guvernul lui Viktor Orban deveneau tot mai tensionate.

Reacția Comisiei Europene

După apariția acestor informații, Oliver Varhelyi s-a întâlnit duminică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta acuzațiile.

Purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei, Paula Pinho, a explicat luni ce s-a discutat în cadrul întrevederii: „Președinta l-a întrebat pe comisar dacă era la curent cu încercări de recrutare de către serviciile de informații maghiare care vizau personalul Comisiei Europene, în perioada în care el se afla la Reprezentanța Permanentă a Ungariei. Comisarul a spus că nu avea cunoștință de astfel de încercări”.

Ea a mai precizat că un grup intern de anchetă a fost deja creat în cadrul Comisiei Europene pentru a verifica informațiile apărute în presă. Un alt purtător de cuvânt nu a dorit să comenteze dacă Varhelyi – considerat un aliat loial al premierului Viktor Orban – mai are în prezent acces la documente confidențiale, invocând motive de „securitate operațională”.

Cum ar fi acționat presupușii spioni

Investigația Direkt36 include și mărturii directe. O sursă maghiară, care lucra atunci la Comisia Europeană pe un dosar sensibil pentru relațiile Bruxelles–Budapesta, a relatat că a devenit suspicioasă față de un contact din cadrul Reprezentanței Permanente a Ungariei.

Funcționarul european ar fi fost invitat la o întâlnire la Ministerul de Externe de la Budapesta, dar, în ultimul moment, locul întâlnirii a fost schimbat într-un mall din Buda.

„Suntem amândoi unguri, lucrăm pentru același scop”, i-ar fi spus presupusul agent, cerându-i să furnizeze documente interne clasificate.

Potrivit sursei, funcționarul a refuzat și a pus capăt discuției.

Guvernul Ungariei neagă

Executivul condus de Viktor Orban respinge toate acuzațiile, catalogându-le drept „o campanie de denigrare” orchestrată de presă.

Varhelyi, care a fost numit comisar european pentru prima dată în 2019, a fost reconfirmat în funcție și în 2024, după un prim mandat de cinci ani. Înainte de a deveni comisar, el a lucrat în mai multe poziții diplomatice la Bruxelles, încă din 2011.

Un nou punct sensibil între Bruxelles și Budapesta

Acuzațiile vin într-un moment delicat pentru relația dintre Uniunea Europeană și guvernul maghiar, marcată deja de conflicte privind statul de drept, fondurile europene și politica externă independentă promovată de Viktor Orban.

În paralel, serviciile de informații belgiene monitorizează și o instituție culturală finanțată de guvernul maghiar, denumită Casa Ungariei, deschisă în 2024 la Bruxelles, în apropierea biroului premierului belgian.

Oficial, centrul promovează muzica, știința și cultura, însă o sursă citată de publicația De Tijd a afirmat că autoritățile consideră astfel de instituții „un potențial risc”: „Misiunea culturală este adesea doar un rol secundar”.