Tăcerea lui Putin. Liderul de la Kremlin n-a scos o vorbă despre acțiunea SUA în Venezuela, în primul său discurs public din 2026

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele Vladimir Putin a rămas tăcut cu privire la acțiunile SUA în Venezuela, cu care Rusia este legată de un acord de parteneriat „strategic cuprinzător” și în care a investit aproape 20 de miliarde de dolari în ultimele două decenii, notează publicația The Moscow Times.

Astfel, în timpul primului său discurs public după vacanța de Anul Nou, la ceremonia de prezentare a acreditărilor ambasadorilor străini la Kremlin, Putin nu a spus niciun cuvânt despre capturarea de către armata americană a lui Nicolas Maduro, cu care s-a întâlnit de două ori în ultimul an și jumătate (în mai 2025 și octombrie 2024), numind Venezuela un „prieten” și un „partener de încredere” al Rusiei.

Putin a rămas, de asemenea, tăcut în privința reținerii petrolierelor din flota umbră rusă, care au fost folosite pentru transportul petrolului venezuelean.

În același context, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a spus niciun cuvânt despre Venezuela în timpul primei conferințe de informare post-Anul Nou de joi.

Adresându-se ambasadorilor, Putin a spus că situația pe scena internațională „se deteriorează tot mai mult”.

„Căutarea consensului și a soluțiilor de compromis este tot mai mult înlocuită de acțiuni unilaterale și foarte periculoase. Și în loc de un dialog între state, există un monolog al celor care, prin dreptul celor puternici, consideră permis să-și dicteze voința, să predea viața și să dea ordine," a spus Putin.

Oricine pariază pe Rusia, nu poate spera să fie protejat”

Liderul de la Kremlin a vorbit și despre necesitatea unei lumi „multipolare”.

„Rusia este sincer dedicată idealului unei lumi multipolare”, a spus Putin. „Țara noastră a urmărit întotdeauna și va continua să urmărească o politică externă echilibrată și constructivă, care să ia în considerare atât interesele noastre naționale, cât și tendințele obiective de dezvoltare globală. Ne angajăm să menținem relații cu adevărat deschise și reciproc avantajoase cu toți partenerii interesați de cooperare, să aprofundăm legăturile în politică, economie și sfera umanitară și să combatem împreună provocările acute și amenințările comune”.

Operațiunea împotriva lui Maduro, care riscă închisoarea pe viață în Statele Unite pentru acuzații de organizare a traficului de droguri, a înfuriat Moscova, dar relațiile cu Washingtonul sunt mai importante pentru Kremlin, a declarat o sursă familiarizată cu situația pentru Bloomberg.

Conform sursei citate, Kremlinul nu consideră pierderea unui regim prietenos în Venezuela un dezastru. Mult mai gravă, a subliniat interlocutorul Bloomberg, este situația cu Iranul, pe care Trump a amenințat-o cu greve pentru a sprijini protestatarii împotriva puterii ayatollahilor. Iranul este un partener militar major al Rusiei și a furnizat rachete și drone în valoare de 3 miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina.

„Rusia l-a trădat practic pe Maduro chiar mai devreme," spune el. Cu toate acestea, imaginea Rusiei pe scena internațională este slăbită, a spus politologul german Felix Riefer: „Oricine pariază pe Rusia nu poate spera să fie protejat”.