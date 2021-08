Talibanii au luat în ”test-drive” un elicopter Black Hawk american

În acest moment este clar că una dintre armele folosite de talibani ca să preia puterea în Afganistan a fost media, în toate formele ei. Așa că probabil, și acum este vorba tot de propagandă.

Pe aeroportul din Kandahar, un elicopter Black Hawk UH-60, se plimbă pe pistă, fără a se ridica în aer.

The Taliban has apparently started flying operations with one of the UH-60 Blackhawks they’ve captured. https://t.co/qhN2Jdon4K