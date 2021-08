Cum își bat joc talibanii de americani: combatanții Badri 313 au "jucat" scena steagului de la Iwo Jima

O imagine distribuită de Manba al-Jihad Studio, organ de propagandă oficial al militanților, îi prezintă pe membrii așa-numitului batalion Badri 313 în timp ce ridică steagul taliban într-o zonă montană.

Fotografia frapează prin asemănarea cu cea realizată acum 76 de ani de fotograful Joe Rosenthal de la Associated Press.

Rosental a surprins un grup de soldați americani în timp ce ridicau drapelul SUA pe Muntele Suribachi în timpul bătăliei de la Iwo Jima.

Steagul militanților este alb cu înscrisuri de culoare neagră iar uniformele de camuflaj ale militanților diferă de cele ale soldaților SUA în al doilea război mondial, însă postura talibanilor și înclinarea steagului sunt similare celor din fotografia făcută acum mai bine de trei sferturi de veac și pentru care realizatorul său a primit premiul Pulitzer.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

The Telegraph notează că propaganda talibană a promovat și în trecut imagini ai combatanților Badri 313, pentru a sublinia nivelul de echipare și de instruire al acestui corp militar ce se vrea, prin comparație, un echivalent al trupelor speciale din statele vestice.

Talibanii din Badri 313 poartă uniforme, cizme și protecții pentru corp iar între armele afișate se numără puștile americane M4, echipate uneori cu echipament pentru vizarea țintei pe timp de noapte.

Este o imagine care contrastează puternic cu imaginea clasică a luptătorilor talibani, în șalvari și sandale, cu turbane și înarmați cu automate AK-47.

Potrivit lui Matt Henman, de la grupul de consultanță militară Janes, "în Badri 313 sunt, probabil, unii dintre cei mai bine antrenați și echipați luptători talibani, deși există un anumit grad de senzaționalism" în relatările propagandistice ale grupării referitoare la acest corp militar.

Opiniile altor experți spun că soldații militanți din Badri 313 nu s-ar ridica la nivelul de pregătire al celor din forțele speciale ale țărilor vestice și nici măcar la nivelul forțelor speciale din India și Pakistan.

Totuși, sunt mai eficienți decât talibanii obișnuiți și, cu siguranță, mai apți de luptă decât trupele regulate ale armatei naționale din Afganistan, adaugă experții, conform AFP.

Taliban media Manba al-Jihad Studio has released full new photoset of new TB graduates from its Salahuddin Ayubi military training camp in Afghanistan. As per TB, these new grads will be part of TB's Badri 313 Battalion.



Sharing some images from the photoset here. 1/6 pic.twitter.com/amkw51qwQ5