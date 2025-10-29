Țara din UE unde a fost introdusă o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni. Oamenii glumesc: „Cum mai alergăm după autobuz?”

Parlamentul din Slovacia a adoptat, marţi, un amendament la legea traficului, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuare în zonele urbane la 6 km/h. Această limită de viteză este valabilă inclusiv pentru pietoni, nu doar pentru cicliști, skateri și utilizatori de trotinete și trotinete electrice, potrivit Politico.

„Principalul obiectiv este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu trotinetiști”, a declarat autorul amendamentului, Ľubomír Vážny, din partidul populist de stânga Smer al prim-ministrului Robert Fico, care face parte din coaliția de guvernare.

Amendamentul va fi util în dovedirea încălcărilor, a spus parlamentarii, „în special în cazurile în care este necesar să se determine în mod obiectiv dacă aceștia se deplasau cu o viteză mai mare decât cea considerată o viteză adecvată în zonele destinate în principal pietonilor.”

Deși legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, susținătorii nu au precizat public cum intenționează să o aplice.

Slovacii glumesc deja pe marginea legii

Viteza medie de mers pe jos variază de obicei între 4 și 5 km/h. Cu toate acestea, Fundația Britanică a Inimii raportează că un ritm de 6,4 kilometri pe oră este considerat moderat pentru o persoană cu o condiție fizică excelentă.

Opoziția a criticat schimbarea, iar chiar și Ministerul de Interne slovac a declarat că ar fi mai potrivit să se interzică trotinetele electrice pe trotuare decât să se impună o limită generală de viteză.

Martin Pekár, din partidul liberal de opoziție, Slovacia Progresivă, a declarat că pietonii se confruntă cu pericolul din partea mașinilor, nu a bicicliștilor sau trotinetelor, și că amendamentul penalizează transportul sustenabil.

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de mai multe piste de biciclete sigure, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat”, a spus Pekár. „La viteza menționată, un biciclist își poate menține echilibrul cu greu”, a adăugat el.

Amendamentul a stârnit un val de amuzament pe rețelele sociale, unde oamenii au început deja să glumească: "Oare cum mai alergăm după autobuz?".