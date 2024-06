Temperaturi apocaliptice în India. Țara se topește la 50 de grade Celsius

Este cel mai îndelungat val de căldură înregistrat vreodată în această regiune

Sursa foto: Profimedia Images

Directorul Biroului Indian de Meteorologie a declarat luni că valul de căldură actual din India este cel mai lung înregistrat vreodată în această țară, avertizând asupra temperaturilor din ce în ce mai necruțătoare, informează AFP.



Anumite regiuni din nordul Indiei sunt afectate de un val de căldură excesivă de la jumătatea lunii mai, cu temperaturi care depăşesc pragul de 45 de grade Celsius.



„Este vorba despre perioada (de căldură) cea mai îndelungată, deoarece ea a durat aproximativ 24 de zile în diferite părţi ale ţării”, a declarat Mrutyunjay Mohapatra, principalul expert meteorolog din India, într-un interviu acordat cotidianului Indian Express.



Valorile termice vor începe să scadă pe măsură ce ploile musonice se vor deplasa spre nordul ţării la sfârşitul lunii iunie, însă meteorologul indian a avertizat că aceste condiţii dificile riscă să se repete şi în viitor.

„Valurile de căldură vor fi mai frecvente, mai îndelungate şi mai intense dacă măsuri de precauţie sau de prevenţie nu sunt luate”, a adăugat el.



India ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai mari emiţători de gaze cu efect de seră din lume. Ţara asiatică s-a angajat să ajungă la zero emisii nete până în 2070, cu aproximativ două decenii mai târziu decât majoritatea ţărilor occidentale industrializate.



Pentru moment, India depinde puternic de cărbune pentru producţia sa de electricitate.



„Activităţile umane, creşterea populaţiei, industrializarea şi transporturile duc la o creştere a concentraţiilor de monoxid de carbon, de metan şi de clorocarburi”, a declarat meteorologul indian.



„Ne punem în pericol nu numai pe noi înşine, ci şi generaţiile viitoare”, a adăugat el.

Schimbările climatice, cauza valurilor de căldură mai îndelungate și frecvente

Cel mai recent val de căldură din India a făcut ca temperaturile din New Delhi să egaleze precedentul record din capitala ţării, de 49,2°C, înregistrat în 2022.



Pe 29 mai, o staţie meteorologică automatizată din Mungeshpur, la periferia metropolei New Delhi, a înregistrat o temperatură record pentru India, de 52,9°C, dar acea valoare s-a datorat unui senzor defect, au precizat ulterior autorităţile indiene.



Alte 17 staţii din New Delhi au înregistrat în aceeaşi zi o valoare maximă de 49 grade Celsius.