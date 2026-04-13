Tensiuni escaladate în Marea Chinei de Sud: Filipinele acuză că pescarii chinezi au otrăvit apele disputate

Publicat la 15:41 13 Apr 2026 Modificat la 15:58 13 Apr 2026

O navă a Gărzii de Coastă a Chinei, în apropiere de insulele Spratlys. Sursa foto: Getty Images

Filipinele au acuzat luni că pescarii chinezi deversează cianură în apele din jurul arhipelagului Spratleys, în Marea Chinei de Sud, o zonă strategică disputată şi scena unor ciocniri periodice între cele două ţări, relatează AFP, conform Agerpres.

Invocând argumente cu caracter istoric, Beijingul revendică cvasitotalitatea insuliţelor din Marea Chinei de Sud, contestând în special concluziile unei curţi internaţionale de arbitraj conform cărora revendicările sale nu au nicio bază juridică.

Potrivit Consiliului Naţional de Securitate (NSC) al Filipinelor, deversările de substanţe toxice au început anul trecut în zona Second Thomas, un atol din Insulele Spratly.

Utilizarea cianurii este "un act de sabotaj vizând să decimeze populaţiile locale de peşti, privând astfel personalul marinei de o sursă vitală de hrană", a declarat Cornelio Valencia, director general adjunct al NSC, în cadrul unei conferinţe de presă.

Personalul este ameninţat de expunerea la ape contaminate şi riscului de a consuma peşte otrăvit, a adăugat Valencia.

Deocamdată, niciun soldat nu a fost testat pozitiv la otrăvire, a asigurat purtătorul de cuvânt al marinei filipineze, Roy Vincent Trinidad.

Manila şi Beijing se ciocnesc frecvent în această zonă. În iunie 2024, un marinar filipinez şi-a pierdut un deget când paza de coastă chineză înarmată cu cuţite, bastoane şi un topor a dejucat o încercare a marinei filipineze de a reaproviziona trupele staţionate pe Second Thomas.

Contactată de AFP, ambasada Chinei nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii.

Zece sticle de cianură aruncate de pe nave de pescuit chineze au fost confiscate de trupele filipineze în februarie, iulie şi octombrie 2025, a precizat Roy Vincent Trinidad.

Potrivit acestuia, mai mulţi soldaţi au văzut luna trecută un echipaj chinez otrăvind apele din apropierea recifului. Analizele efectuate ulterior au relevat prezenţa cianurii în acel loc, a adăugat el.

Pagubele provocate de cianură recifului ar putea deteriora şi structura navei pe care se află trupele filipineze, conform aceluiaşi oficial.

Manila a făcut să eşueze deliberat nava, datând din Al Doilea Război Mondial, pentru a-şi afirma revendicările teritoriale în 1999, notează AFP.

NSC intenţionează să prezinte un raport Ministerului filipinez de Externe săptămâna viitoare, care ar putea servi drept bază pentru un protest diplomatic. Manila a ordonat, de asemenea, marinei şi gărzii de coastă să-şi intensifice patrulările în zonă.