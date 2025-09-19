Tensiuni geopolitice la Eurovision 2026. Austria respinge presiunile asupra participării Israelului

Austria regretă boiotul țărilor europene la Eurovision în cazul participării Israelului. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ Pavlo Gonchar

Gazda concursului de talente Eurovision 2026, Austria, a emis un comunicat în care precizează că regretă apelurile statelor care au amenințat boicotarea competiției în cazul în care Israelul va participa la următoarea ediție, notează Agerpres.

Sepp Schellhorn, secretarul de stat pentru Afaceri externe și europene, a declarat joi pentru presa austriacă faptul că „boicoturile culturale sunt stupide și zadarnice, ele nu ne fac să avansăm”.

Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda și Țările de Jos au făcut front comun împotriva Israelului. Statele anterior menționate au precizat că nu vor trimite niciun reprezentant la ediția 2026 a concursului Eurovision care se va ține la Vinea, dacă i se va permite participarea Israelului.

Olanda a acuzat „gravele încălcări ale libertății presei”

Olanda și-a motivat decizia prin intermediul televiziunii publice invocând „gravele încălcări ale libertății presei” comise de forțele armate israeliene în enclava palestiniană. Totodată, oficialii olandezi acuză cabinetul Netanyahu de „interferențe dovedite la ultima ediție, angajându-se într-o instrumentalizare politică a evenimentului”.

Cântăreața israeliană Yuval Raphael, supraviețuitoare a atacului din 7 octombrie, a obținut locul al doilea la concursul din 2025, grație votului publicului. „Aceste țări sunt democrații. Dacă unul dintre vecinii noștri decide să nu participe, atunci Austria trebuie să ia act de aceasta. Însă a ceda la presiuni sau la un șantaj ar fi o eroare”, a adăugat secretarul de stat pentru Afaceri externe și europene din Austria.

Ministerul austriac de Externe a indicat, potrivit presei austriece, că va trimite o scrisoare omologilor europeni pentru a descuraja boicotul. „Este înainte de toate o competiție între muzicieni și artiști. Iar amestecarea rolului lor cu politica unui stat mi se pare extrem de problematică”, a argumentat Schellhorn.

Eurovisionul este în mod constant scena unor tensiuni geopolitice

La ultima sa adunare generală în iulie, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatoarea Eurovisionului, a decis să lanseze un dialog intern. „Înțelegem îngrijorările și opiniile (...) legate de conflictul în desfășurare în Orientul Mijlociu, a declarat săptămâna trecută pentru AFP directorul concursului, Martin Green.

Recomandări sunt așteptate până la sfârșitul anului. EBU va organiza următoarea sa adunare generală în decembrie. Tot la sfârșitul lui 2025, diferitele state membre vor trebui să decidă asupra participării lor. Eurovisionul este în mod constant scena unor tensiuni geopolitice.

Rusia a fost exclusă în urma invadării Ucrainei în 2022, iar Belarusul a fost exclus cu un an mai devreme, după realegerea contestată a președintelui Aleksandr Lukașenko.