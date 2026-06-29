Tensiuni în Turcia înaintea Summitului NATO. Sute de oameni arestați. Jurnaliștii care-l critică pe Erdogan n-au primit acreditare

Autoritățile turce au făcut sute de arestări, au interzis protestele și au restrâns libertatea presei înaintea viitorului summit NATO de la Ankara.FOTO: Getty Images

Autoritățile turce au făcut sute de arestări, au interzis protestele și au restrâns libertatea presei înaintea viitorului summit NATO de la Ankara. Organizațiile pentru drepturi civile acuză guvernul că folosește reuniunea ca pretext pentru o nouă campanie de presiune asupra societății civile, scrie Politico.

Marți, poliția turcă a reținut 225 de persoane, printre care academicieni, profesori și activiști, suspectate de legături cu grupări militante precum Statul Islamic. Printre cei reținuți se află și un activist de mediu în vârstă de 79 de ani. În același timp, orașul Ankara a interzis, începând de duminică, adunările publice, examenele, conferințele de presă și afișarea de postere. Aproximativ 40.000 de polițiști au fost desfășurați în capitală.

Între timp, "zeci" de jurnaliști turci independenți nu au primit acreditare pentru summitul liderilor NATO din 7-8 iulie, fără să li se ofere explicații, a declarat Uraz Kaspar, jurnalist și membru al comitetului național al Institutului Internațional de Presă. O parte dintre jurnaliștii respinși lucrează pentru publicații care au criticat regimul autoritar al președintelui Recep Erdogan.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat joi că alianța "se bazează pe statul gazdă pentru evaluările privind jurnaliștii din țara respectivă". NATO este "în contact cu autoritățile turce în privința acreditărilor", a spus ea, adăugând că "este foarte important pentru NATO ca presa să poată participa fizic la evenimentele majore".

Organizațiile pentru libertatea presei acuză însă alianța că evită să își asume responsabilitatea.

"Deși NATO se bazează pe evaluările statului gazdă, acest lucru nu scutește alianța de responsabilitatea de a-și respecta propriile standarde", a spus Kaspar. "Fiecare jurnalist respins merită un motiv clar, specific și transparent pentru refuzul acreditării."

Vineri, Institutul Internațional de Presă a trimis, împreună cu alte 14 organizații pentru libertatea presei, o scrisoare către secretarul general al NATO, Mark Rutte, cerând alianței să reanalizeze acreditările.

"Dacă guvernele gazdă pot exclude efectiv jurnaliști de la evenimente media internaționale, atunci acest lucru ar trebui spus deschis", a declarat Işın Eliçin, jurnalistă la postul independent Halk TV, căreia i-a fost refuzată acreditarea. "Excluderea fără explicații a jurnaliștilor restrânge libertatea presei și, în cele din urmă, limitează dreptul publicului de a primi informații independente despre activitatea NATO", a spus ea.

Ben Ward, director adjunct pentru Europa la Human Rights Watch, a declarat că oficialii NATO ar trebui să transmită clar că o alianță care afirmă că se bazează pe valori comune precum democrația, statul de drept și drepturile omului nu poate accepta abordarea extrem de represivă a autorităților turce înaintea summitului.

Diplomat NATO: Summitul "nu ar trebui folosit ca scuză pentru o represiune”

"Urmărim îndeaproape aceste evoluții și ridicăm aceste probleme în mod regulat în contactele noastre bilaterale”, a adăugat un diplomat NATO de rang înalt. Cei doi au vorbit sub protecția anonimatului pentru a se exprima liber.

Ca reacție, alianța este în contact cu oficialii turci pentru a reexamina lista acreditărilor, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

"Când un guvern autoritar găzduiește summitul, ai acreditări media arbitrare și peste 200 de persoane reținute într-o așa-zisă operațiune preventivă", a scris pe rețelele sociale Nacho Sánchez Amor, principalul eurodeputat responsabil de relația cu Turcia. "Din păcate, nimic din toate acestea nu pare să îi tulbure somnul lui Rutte."

Guvernul turc nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de POLITICO.

Turcia se află pe locul 163 din 180 de țări în clasamentul libertății presei realizat de Reporteri fără Frontiere, având de departe cea mai slabă poziție dintre cele 32 de state membre NATO. Țara are al treilea cel mai mare număr de jurnaliști închiși din Europa, după Azerbaidjan și Rusia.