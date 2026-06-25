Trump e așteptat la summitul NATO de la Ankara. Principalele subiecte de pe agendă: contractele de armament și ajutorul pentru Ucraina

Liderii din țările NATO, inclusiv Donald Trump, se vor reuni la Ankara în perioada 7-8 iulie. Foto: Getty Images

Statele NATO se vor angaja să aloce miliarde de dolari în noi contracte de armament și să mărească producția de arme și muniții, la viitorul summit al Alianței care va avea loc la Ankara luna viitoare, au declarat cinci diplomați ai Alianței Nord-Atlantice pentru publicația Politico. La summit urmează să participe și președintele SUA, Donald Trump.

Totodată, în ciuda criticilor repetate aduse de președintele SUA, Donald Trump, la adresa NATO, la viitorul summit, aliații își vor reafirma angajamentul față de articolul 5 din Tratatul NATO, privind apărarea comună, iar Rusia va fi considerată drept „o amenințare pe termen lung”, au mai precizat sursele citate.

Liderii din țările NATO, inclusiv Donald Trump, se vor reuni la Ankara în perioada 7-8 iulie. Ambasadorii statelor aliate negociază în prezent detaliile viitoarei declarații comune a acestui summit.

Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, intenționează ca lucrările acestui summit să se concentreze în principal pe creșterea producției industriei de apărare.

Accentul pe creșterea producției la nivelul alianței reflectă provocarea de a determina industria europeană să renunțe la armamentul sofisticat și să prioritizeze sistemele de armament care pot fi produse ușor și în masă.

Mark Rutte a subliniat recent că statele europene din NATO și Canada au investit în 2025 cu 139 de miliarde de dolari mai mult în cheltuielile lor de apărare, comparativ cu 2024.

La summitul NATO de la Ankara se așteaptă, de asemenea, ca aliații să acorde un sprijin militar Ucrainei în valoare de 70 de miliarde de dolari și promit o sumă cel puțin la fel de mare și pentru anul 2028, au mai declarat sursele citate de Politico.