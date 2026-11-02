Tensiuni între Ucraina și UE provocate de planul SUA privind gazele rusești: „Pot propune ce vor. Nu înseamnă că vom fi de acord”

2 minute de citit Publicat la 23:43 02 Noi 2026 Modificat la 00:30 03 Noi 2026

Deși oficialii ucraineni au fost până acum reticenți în a comenta public inițiativa, unii dintre ei continuă, în discuțiile private, să manifeste prudență. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană este reticientă să accepte o propunere a SUA privind reluarea livrărilor de gaze rusești către Europa prin Ucraina, au declarat oficiali europeni pentru Kyiv Independent, în pofida convingerii Washingtonului că acest plan ar putea contribui la obținerea unui armistițiu și ar putea aduce beneficii economice Kievului.

Propunerea ar permite Rusiei să reia exporturile de gaze către Europa prin intermediul unui intermediar american, ceea ce ar putea genera venituri din taxele de tranzit pentru Ucraina și, în același timp, le-ar oferi consumatorilor europeni acces la gazele rusești.

Planul se lovește însă de un obstacol major: UE și-a asumat deja, prin lege, eliminarea treptată a tuturor importurilor de gaze rusești până în 2027.

Gaze rusești prin conducta Drujba

Deși oficialii ucraineni au fost până acum reticenți în a comenta public inițiativa, unii dintre ei continuă, în discuțiile private, să manifeste prudență în privința respingerii ei categorice.

Ideea, relatată pentru prima dată de Wall Street Journal și confirmată pentru Kyiv Independent de persoane familiarizate cu subiectul, prevede vânzarea gazelor rusești prin intermediul unui intermediar american, pentru a ocoli sancțiunile UE.

Potrivit aranjamentului propus, gazele rusești ar urma să ajungă în Europa prin conducta Drujba, o rețea de export care se întinde pe aproximativ 4.500 de kilometri, de la zăcămintele de gaze din Siberia, inclusiv Urengoi, traversând Rusia și Ucraina până în Europa Centrală și de Vest.

Pentru Ucraina, acest aranjament ar putea genera venituri atât de necesare din taxele de tranzit. Este puțin probabil ca Rusia să accepte să plătească direct Ucrainei despăgubiri de război, însă Kievul ar putea prezenta aceste venituri drept o formă de compensație din partea Moscovei.

Sumele obținute ar putea fi transferate într-un fond pentru prosperitate propus de SUA, pe care echipele de negociere l-au discutat ca parte a unui posibil acord postbelic.

Inițiativa negociatorilor americani

Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner le-au spus, de asemenea, omologilor lor ucraineni că există mai multe mecanisme prin care s-ar putea împiedica Kremlinul să folosească banii pentru finanțarea războiului. Una dintre opțiunile luate în considerare ar fi transferarea sumelor într-un cont escrow dintr-o jurisdicție terță, au confirmat persoanele respective.

Negociatorii americani le-au transmis oficialilor ucraineni, în septembrie, că acordul ar urma să fie pus în aplicare doar după ce Rusia încheie războiul împotriva Ucrainei sau acceptă un armistițiu.

Ideea în sine nu este deloc nouă. În timpul negocierilor cu Rusia de la Istanbul, din 2022, negociatorii ucraineni au propus, de asemenea, un aranjament prin care Ucraina ar urma să primească ceea ce prezintă drept despăgubiri din partea Rusiei, sub forma taxelor pentru transportul gazelor către Europa.

Însă, în pofida noilor eforturi ale Washingtonului, propunerea întâmpină opoziție la Bruxelles. Mai mulți oficiali europeni de rang înalt au declarat pentru Kyiv Independent că sunt nemulțumiți de faptul că Washingtonul înaintează în mod repetat inițiative fără să consulte mai întâi blocul comunitar.

„Americanii pot propune ce vor. Asta nu înseamnă că vom fi de acord”, a declarat un oficial european de rang înalt pentru Kyiv Independent.

Disputa vine după o altă confruntare recentă privind activele rusești. În octombrie, blocul comunitar a respins categoric o propunere a SUA de a plasa activele rusești imobilizate în Europa, în valoare de 200 de miliarde de euro (aproximativ 225 de miliarde de dolari), sub administrarea Statelor Unite.

În ceea ce privește importurile de gaze rusești, UE și-a asumat deja, prin lege, eliminarea completă a acestora până în 2027. Legislația urmărește, de asemenea, să împiedice intrarea indirectă a gazelor rusești în blocul comunitar prin intermediul unor țări terțe.