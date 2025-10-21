„Tentativa sinucigașă a Rusiei de a avansa în Zaporojie a fost un masacru”. Pierderi uriașe pentru armata lui Putin, după ultimul asalt

1 minut de citit Publicat la 14:17 21 Oct 2025 Modificat la 14:40 21 Oct 2025

Rușii au pierdut 2 tancuri, 12 BMP-uri, 6 BTR-uri, 2 vehicule blindate „Tiger” și alte câteva vehicule. Foto: Captură video

Rușii au încercat să străpungă linii defensive ale Ucrainei, în regiunea Zaporojie. Asaltul de luni a fost, însă, „o misiune sinucigașă”, susține armata ucraineană. „Tentativa sinucigașă de ieri a Rusiei de a avansa în Zaporijia a fost practic un masacru. Un total de 26 de vehicule – tancuri, BMP-uri, BTR-uri și alte vehicule blindate au avansat în mai multe valuri – și au fost complet respinse”, a anunțat armata.

Potrivit oficialilor ucraineni, rușii au pierdut 2 tancuri, 12 BMP-uri, 6 BTR-uri, 2 vehicule blindate „Tiger” și alte câteva vehicule. Imagini cu asaltul respins al rușilor au fost publicate pe rețelele sociale.

Yesterday's suicidal Russian attempt to advance into Zaporizhzhia was essentially a massacre.



A total of 26 vehicles – tanks, BMPs, BTRs, and other armored vehicles advanced in several waves — and were completely repelled.



•Russian losses:

– 2 tanks

– 12 BMPs

– 6 BTRs

– 2… pic.twitter.com/Avv4wn6nhj — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 21, 2025

Serviciile secrete ucrainene avertizează asupra unei campanii rusești de iarnă înainte de încheierea oricărui acord de pace.

„Rusia se pregătește pentru o campanie activă de iarnă”, a declarat Vadym Skibitskyi, adjunct al Directorului Principal de Informații al Ucrainei (HUR).

Un grup de asalt rusesc a împușcat mortal mai mulți civili neînarmați în orașul asediat Pokrovsk, după ce s-a infiltrat în spatele liniilor ucrainene, a raportat Corpul 7 al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei pe 20 octombrie.

Presupusa crimă de război din centrul frontului din regiunea Donețk a fost raportată inițial pe 19 octombrie de voluntarul ucrainean Denys Hhrystov, care evacuează civili din așezările de pe front și își documentează activitatea pe rețelele sociale.

Deși apărarea ucraineană a periferiei sudice a orașului Pokrovsk a rezistat în mare parte în ultimele luni, situația s-a deteriorat serios în ultimele zile.

Conform proiectului ucrainean de cartografiere a câmpurilor de luptă Deep State, care urmărește mișcările din linia frontului atât din surse deschise, cât și prin comunicarea directă cu comandanții de pe teren, forțele rusești dețin acum un teritoriu semnificativ în cartierele sudice ale orașului, scrie The Kyiv Independent.

Linia de cale ferată, unde se presupune că au avut loc împușcăturile, se află la aproximativ 2,5 kilometri nord de zonele aflate sub control rusesc, potrivit Deep State.