The Atlantic: Ucraina ar putea fi de acord să retragă trupele din Donbas. Se pregătește un referendum

The Atlantic: Ucraina ar putea fi de acord să retragă trupele din Donbas. Foto: Getty Images

Ucraina ar putea accepta cea mai dură concesie către Rusia pentru a încheia războiul - renunțarea la teritorii din regiunea Donețk, scrie The Atlantic, citând doi consilieri ai președintelui Volodimir Zelenski.

Potrivit Moscow Times, pentru a oferi un cadru legitim acestui compromis, la Kiev se ia în calcul organizarea unui referendum în primăvară: ucrainenilor li s-ar putea propune să voteze pentru sau împotriva unui plan de pace care include cedări teritoriale.

Potrivit surselor The Atlantic, șeful Cancelariei prezidențiale, Kirill Budanov, se consultă cu consilierii săi despre aspectele juridice și practice ale unui eventual retrageri a trupelor din Donbas. Aceștia caută modalități prin care forțele ruse să nu intre pe teritoriile abandonate și să convingă populația să accepte o astfel de înțelegere, a spus unul dintre interlocutori.

Însuși Zelenski a confirmat într-un interviu pentru The Atlantic că referendumul ar putea avea loc simultan cu alegerile prezidențiale, subliniind însă că trebuie să fie o „afacere bună”.

Principala condiție pentru pace sunt garanțiile de securitate oferite de SUA și Europa, care să protejeze Ucraina de eventuale atacuri viitoare din partea Rusiei, accentuează Zelenski. În lipsa acestor garanții, orice armistițiu ar fi inutil în ochii multor ucraineni, deoarece ar oferi Rusiei doar timp să se pregătească pentru o nouă invazie.

Ultimul ciclu de negocieri ruso-ucrainene de la Abu Dhabi s-a încheiat fără progrese privind problema teritorială. De asemenea, Moscova nu a arătat disponibilitate publică pentru desfășurarea de trupe europene pe teritoriul Ucrainei.

Între timp, ucrainenii simt că timpul se scurge, scrie The Atlantic. Apropierea sezonului electoral din SUA atrage tot mai mult atenția lui Donald Trump, care ar putea considera negocierile un eșec politic. Trump ar putea părăsi procesul de negocieri, punând vina pe diplomați, pe Moscova, pe Kiev sau pe ambele părți ale conflictului, notează publicația.