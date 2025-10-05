„Ochii din cer” ai lui Putin. China, acuzată că a mutat sateliții deasupra Ucrainei, în timpul atacului masiv de duminică

1 minut de citit Publicat la 23:45 05 Oct 2025 Modificat la 00:08 06 Oct 2025

Armata lui Putin primește informații colectate de China prin satelit pentru a lovi ținte în Ucraina. Foto: Profimedia

În timpul atacului masiv efectuat de Rusia cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de 4 spre 5 octombrie, cel puțin trei sateliți de recunoaștere chinezi au fost observați deasupra regiunilor vestice ale țării, cele mai afectate de atac, scrie The Moscow Times, care citează publicația "Military" și datele serviciului de monitorizare Heavens Above.

Ar fi vorba de sateliții Yaogan 33, Yaogan 33-03 și Yaogan 33-04.

Aceștia au fost semnalați deasupra regiunii Liov, efectuând în total nouă treceri deasupra acestei zone între miezul nopții și ora 11:30.

Ulterior, a fost observat și satelitul de recunoaștere Yaogan 34.

Conform surselor citate de The Moscow Times, parametrii orbitali permit ca peste 60 de sateliți Yaogan de diferite tipuri să opereze deasupra Ucrainei.

E vorba sateliți capabili să efectueze recunoaștere optică, radar și electronică.

Relatarea The Moscow Times vine după ce Serviciul Ucrainean de Informații Externe a comunicat că Beijingul transferă date colectate prin satelit către Moscova în vederea efectuării de atacuri pe teritoriul ucrainean.

Purtătorul de cuvânt Oleg Alexandrov a spus că există o cooperare la nivel înalt între China și Rusia în domeniul recunoașterilor prin satelit pentru a identifica și studia amănunțit obiective strategice, inclusiv cele deținute de investitori străini.

Rusia a lansat peste 500 de drone și rachete în noaptea de sâmbătă spre duminică în vestul Ucrainei

În noaptea de 4 spre 5 octombrie, Rusia a lansat un atac aerian combinat la scară largă asupra teritoriului ucrainean.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, în acest raid au fost folosite 496 de drone și 53 de rachete de diferite tipuri.

Defensiva ucraineană a anunțat că a doborât sau eliminat 478 de ținte aeriene, între care 439 de drone, o rachetă Kinjal Kh-47M2, 32 de rachete de croazieră Iskander-K / Kh-101 și șase rachete Kalibr.

Cele mai mari pagube au fost înregistrate în regiunea Liov, unde cel puțin cinci persoane au fost ucise, altele fiind rănite.

În localitatea Lapaivka, lângă Liov, o clădire rezidențială a fost complet distrusă, iar alte opt au fost avariate. O parte din Liov a rămas fără curent electric, iar transportul public a fost suspendat.

Loviturile au afectat și infrastructura critică din regiunea Ivano-Frankivsk și Zaporojie, unde zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric.

Deteriorarea liniilor electrice a provocat, de asemenea, la pene de curent în anumite părți ale regiunii Cerkasî.