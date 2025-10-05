Rusia a atacat masiv vestul Ucrainei cu drone și rachete trase din Marea Neagră. NATO a ridicat avioanele F-35 în aer

3 minute de citit Publicat la 11:05 05 Oct 2025 Modificat la 11:50 05 Oct 2025

Orașele Lviv și Zaporojie au fost intens lovite, în mai multe valuri de bombardamente, cu drone, rachete Kinjal și Kalibr. Foto: DSNS Ucraina

Rusia a declanșat un nou val de atacuri asupra Ucrainei cu drone Shahed, rachete balistice Kinjal și rachete de croazieră Kalibr lansate din Marea Neagră, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Mai multe cartiere din Lviv/Lvov, oraș situat în vestul țării, au rămas fără curent, ca urmare a „bombardamentelor masive” rusești, informează Kyiv Post. Polonia a ridicat avioane de luptă în aer, concomitent cu avioane NATO olandeze de tip F-35, care au venit în sprijinul forțelor aeriene poloneze.

Hartă cu traiectoriile dronelor și rachetelor lansate de Rusia în Ucraina. Sursa: Telegram/WarMonitor

„Noaptea trecută, Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat al Rusiei - peste 50 de rachete și în jur de 500 de drone de atac. Rușii au lovit cu rachete de croazieră, drone Shahed și rachete balistice Kinjal. Au fost țintite regiunile Lvov, Ivano-Frankivsk, Zaporojie, Cernihiv, Sumî, Harkov, Herson, Odesa și Kirovohrad. 10 persoane au fost rănite și, din păcate, 5 au fost ucise”, a spus Zelenski, într-o postare publicată pe X.

„Mai multe incendii au izbucnit în oraș, în urma atacurilor rusești. Nu ieșiți afară din adăposturi înainte de a auzi semnalul încetării alarmei aeriene. serviciile de urgență acționează deja”, a spus primarul Lvivului, într-un anunț publicat pe Telegram.

Primele explozii în Lvov, aflat la circa 70 de kilometri de granița cu Polonia, s-au produs în jurul orei 04:30 (ora locală), în dimineața zilei de dumincă, provocate de dronele kamikaze Shahed.

În jur de ora locală 05:22, Lvovul a fost lovit de rachete de croazieră lansate de pe navele rusești din Marea Neagră.

Ulterior, la ora locală 06:00 alte explozii au zguduit orașul, care a fost lovit de rachete Kinjal lansate de avioane de luptă MiG-31, conform sursei citate.

La rândul lor, forţele armate poloneze au anunţat duminică pe X desfăşurarea de aeronave şi plasarea apărării terestre în alertă pentru a proteja spaţiul aerian al ţării, în special în regiunile apropiate de Ucraina.

Armata poloneză a mulțumit, de asemenea, cu acest prilej Forțelor Aeriene Olandeze ale căror avioane F-35 „au contribuit la asigurarea spațiului aerian polonez” în seara de sâmbătă spre duminică.

Atac masiv și în Zaporojie. Rusia țintește infrastructura energetică ucraineană

Concomitent, un alt atac rus asupra regiunii ucrainene Zaporojie a ucis o persoană în noaptea de sâmbătă spre duminică, au anunţat autorităţile locale, în timp ce Polonia a mobilizat aeronave şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

O femeie a fost ucisă şi alte nouă persoane au fost rănite în acest „atac combinat” rus, a relatat pe Telegram guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, postând fotografii ce arată locul atacului, cu o clădire cu mai multe etaje parţial distrusă.

Circa 73.000 de consumatori nu aveau electricitate duminică dimineaţă din cauza atacurilor din timpul nopţii, a adăugat Fedorov într-un alt mesaj. Rusia îşi intensifică atacurile în Ucraina, vizând în special instalaţiile energetice ucrainene pe măsură ce se apropie iarna.