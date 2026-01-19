The Times: Putin a înfuriat China pentru că a refuzat să-l susțină pe Maduro

Foto: Getty Images

Refuzul Kremlinului de a-l sprijini pe Nicolás Maduro, cu care Vladimir Putin a semnat un acord de cooperare strategică și militar-tehnică, a surprins China și i-a obligat pe strategii de la Beijing să ia în considerare perspectivele unui parteneriat cu Rusia, a relatat The Times , citând surse din China, conform Moscow Times.

Conform sursei citate, autoritățile ruse nu le-au comunicat chinezilor evaluarea lor a situației din Venezuela și nici decizia de a-și evacua diplomații și familiile acestora din Caracas, la sfârșitul lunii decembrie.

Drept urmare, China a fost luată prin surprindere de operațiunea forțelor speciale americane care a dus la capturarea și transferul lui Maduro în Statele Unite, unde acesta riscă închisoare pe viață pentru acuzații de trafic de droguri.

Cu doar câteva ore înainte de arestarea sa, Maduro s-a întâlnit la Caracas cu Qiu Xiaoqi, trimisul special al SUA pentru America Latină, iar puțin mai devreme, ministrul chinez de externe a vorbit telefonic cu omologul său venezuelean, promițându-i „sprijin ferm” în apărarea „suveranității” și „stabilității” țării.

Toate acestea au stârnit iritare la Beijing și dezbateri aprinse despre relațiile dintre China și Rusia, iar în unele cercuri, chiar speculații că „tăcerea” sistemelor rusești de apărare aeriană din Venezuela în timpul raidului american nu a fost o coincidență, ci o dovadă a cooperării dintre ruși și americani, relatează The Times.

Ce pierde China din răsturnarea lui Maduro

Operațiunea SUA a demonstrat limitele capacităților reale ale Chinei, în ciuda retoricii sale diplomatice grandioase, și „nu este nevoie să reamintim ce înseamnă pierderea reputației în cultura chineză”, spune Peter Frankopan, profesor de istorie la Universitatea Oxford, într-un articol pentru The Times.

Conducerea Chinei începe să evalueze că relația de cooperare cu Rusia face „mai mult rău decât bine”. China se vede legată de un partener ale cărei acțiuni contrazic propriile sale vederi față de ordine predictibilitate și control și îi subminează imaginea atent cultivată de forță stabilizatoare pe scena globală, o susținătoare a sistemului internațional bazat pe reguli.

Deși izolarea Rusiei din cauza războiului din Ucraina a adus beneficii economice Chinei, costurile apropierii dintre cele două țări sunt, de asemenea, clare, a remarcat profesorul Jia Qingguo, fost decan al Școlii de Studii Internaționale de la Universitatea din Beijing și unul dintre cei mai influenți strategi ai Chinei.

Printre aceste costuri, el a menționat deteriorarea relațiilor actuale și viitoare cu Europa, adăugând că o rezolvare a conflictului din Ucraina ar fi benefică pentru China.

China ar putea suferi, de asemenea, pierderi economice grave din cauza răsturnării lui Maduro. Aceasta acordase Venezuelei împrumuturi de miliarde; pentru că Venezuela nu a putut rambursa împrumuturile, a început să le ramburseze parțial cu petrol.

Cu toate acestea, de la capturarea dictatorului pe 3 ianuarie, niciun petrolier nu a părăsit Venezuela spre China, potrivit The Wall Street Journal, citând date Kpler. SUA au tranmis că vor controla exporturile de petrol ale țării sud-americane, iar petrolierele care transportă petrolul său sunt trimise în prezent doar în Statele Unite.

În a doua jumătate a anului 2025, China a primit, zilnic, aproximativ 440.000 de barili de petrol venezuelean, potrivit Kpler. Aceasta reprezintă aproximativ 4% din importurile sale. China a avut atâta încredere în regimul Maduro încât a investit aproximativ 9 miliarde de dolari în construcția unui complex petrochimic în Jieyang, provincia Guangdong, conceput pentru procesarea țițeiului greu venezuelean.

„Trocul” SUA-Rusia

De asemenea, la Beijing cresc suspiciunile că Rusia ar fi putut să facă un troc cu SUA - pe baza acestuia, rușii ar ignora situația din Venezuela la schimb cu concesii din partea americanilor pe tema războiului din Ucraina, unde Trump ar putea să pună noi presiuni pe Zelenski și pe aliații europeni. Frankopan vorbește inclusiv de o „împărțire a sferelor de influență”.

În urma raidului american, multe surse de presă au reamintit discursul din 2019 adresat Congresului de către Fiona Hill, care a fost persoana de contact la Casa Albă pentru Rusia în timpul primului mandat al lui Trump.

Hill a declarat că oficialii ruși au lansat în repetate rânduri o „propunere foarte ciudată” în care Rusia și-ar slăbi sprijinul pentru Maduro dacă SUA i-ar acorda mai multă libertate de operare în Ucraina.

Nu a fost o ofertă formală, ci „un indiciu, un ghiont, o clipire, o ofertă de a face o înțelegere”, a remarcat Hill. Ea a spus că a călătorit la Moscova în luna aprilie a acelui an pentru a le spune clar rușilor: „Problemele Ucrainei și Venezuelei nu sunt legate”.