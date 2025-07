„Țipetele erau îngrozitoare”. Un avion de pasageri a plonjat brusc în aer ca să evite o coliziune cu un avion militar

Un zbor comercial operat de Southwest Airlines a fost la un pas de o coliziune în aer cu un avion militar de tip Hawker Hunter, forțând piloții să efectueze o manevră bruscă de coborâre, imediat după decolarea de pe aeroportul din Burbank, California. Incidentul a avut loc vineri, iar doi însoțitori de bord au fost răniți în urma mișcărilor violente ale aeronavei, scrie The Guardian.

Zborul Southwest 1496, cu destinația Las Vegas, a primit două alerte succesive de coliziune, care au determinat echipajul să urce rapid, apoi să coboare brusc, potrivit companiei. Ulterior, avionul a aterizat în siguranță în Las Vegas, dar pasagerii au descris momentele trăite ca fiind „terifiante”.

„La un moment dat am simțit că ne prăbușim. A fost ca în Tower of Terror – am căzut 20-30 de metri într-o clipă. Toată lumea țipa. Era îngrozitor, am crezut că o să ne prăbușim”, a declarat Caitlin Burdi, care se afla în avion, pentru Fox News.

Potrivit datelor de zbor de pe platformele FlightRadar24 și AirNavRadar, avionul comercial s-a aflat periculos de aproape de un Hawker Hunter – un avion militar înregistrat în prezent la o companie străină, conform registrului FAA.

The good news is your 737 got an automated alert, your crew did what they were supposed to do and so your aircraft didn't get dangerously close to the other (a Hawker Hunter jet fighter registered to a defense contractor). pic.twitter.com/Ge7WwOifWu