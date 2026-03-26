Toate statele NATO ating pragul de 2% din PIB pentru apărare, dar diferențele rămân mari. Unde se situează România în clasament

Deși toți aliații NATO au atins anul trecut obiectivul de cheltuieli de 2% din PIB pentru apărare, există încă o diferență mare în ceea ce privește sumele cheltuite de țări, potrivit datelor analizate de Politico.

Raportul anual al NATO, publicat joi, a arătat cât de mult a progresat alianța în ultimul an în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare. Obiectivul de 2% din PIB a fost atins de toți membrii pentru prima dată de când a fost stabilit în 2014. Anul trecut, aliații au convenit să crească cheltuielile la 5% din PIB până în 2035.

În total, alianța a cheltuit 1,4 trilioane de dolari pentru apărare anul trecut, parțial datorită presiunii acerbe exercitate de Donald Trump.

Nu că acest lucru îl împiedică pe președintele SUA să critice NATO. Joi, el a criticat din nou refuzul aliaților de a se alătura războiului pe care el și Israelul l-au lansat împotriva Iranului.

„Suntem foarte dezamăgiți de NATO, deoarece NATO nu a făcut absolut nimic. Am spus acum 25 de ani că NATO este un tigru de hârtie, dar, mai important, că vom veni în salvarea lor, dar ei nu vor veni niciodată la a noastră”, a spus el. „De aceea sunt atât de dezamăgit de NATO, pentru că acesta a fost un test pentru NATO. Sau ne puteți ajuta. Nu trebuie să faceți asta, iar dacă nu faceți asta, ne vom aminti.”

Polonia, țara NATO care a avut cea mai mare alocare pentru apărare

Șeful NATO, Mark Rutte, a atribuit administrației americane creșterea cheltuielilor. „Prea mult timp, aliații europeni și Canada s-au bazat prea mult pe puterea militară a SUA. Nu ne-am asumat suficientă responsabilitate pentru propria securitate. Dar a existat o schimbare reală de mentalitate”, a spus el.

În ciuda atingerii vechii ținte, există diferențe semnificative între țările membre, așa cum reiese din analiza Politico.

În fruntea listei se află statele din prima linie care au o graniță comună cu Rusia — Polonia (4,3%) și Lituania (4%). Acestea i-au depășit pe toți ceilalți aliați. Nu cu mult în urmă s-au clasat Letonia (3,7%), Estonia (3,4%), Danemarca (3,3%) și Norvegia (3,2%).

Cheltuieli peste medie pentru apărare

O a doua categorie de țări sunt cele care au cheltuit peste medie. Mai multe țări au depășit, de asemenea, ușor obiectivul istoric de 2%. Printre acestea s-au numărat Finlanda (2,9%), Grecia (2,8%), Olanda (2,6%), Suedia (2,5%), Germania (2,4%) și Turcia (2,3%).

Politico spune despre SUA că se încadrează în categoria “bătăușul clasei”, pentru că au cheltuit 3,2% din PIB pentru apărare anul trecut, dar aceasta este o scădere de la 3,3% în 2024 — fapt ce le plasează în grupul mic al țărilor care au retrogradat.

Țările care au atins la limită pragul de 2%

O a treia categorie de țări este reprezentată de cele care abia au reușit să atingă pragul istoric de 2% din PIB.

Aceștia au fost Regatul Unit (2,3%), România (2,2%), Macedonia de Nord (2,1%), Luxemburg (2,1%), Bulgaria (2,1%), Croația (2,1%), Franța (2,1%), Slovacia (2,1%) și Muntenegru (2,1%).

Slovenia, Italia, Albania, Belgia, Canada, Portugalia și Spania au obținut rezultate deosebit de bune, toate cheltuind minimul de 2%.

Totuși, Luxemburg, Belgia și Slovenia au înregistrat cele mai abrupte creșteri ale cheltuielilor de la an la an.

Țările în care cheltuielile pentru apărare au scăzut

Într-o a patra categorie sunt plasate Ungaria (2,1%) și Republica Cehă (2%). Acestea au atins oficial obiectivul de cheltuieli, dar o privire mai atentă asupra cifrelor absolute arată că țările sunt în regres.

Budapesta a cheltuit cu 6% mai puțin pentru apărare anul trecut față de 2024, în timp ce cheltuielile guvernului de la Praga au scăzut cu doar 0,3%.

Republica Cehă a fost deja criticată de aliați, inclusiv de SUA, pentru scăderea planificată a cheltuielilor - critici de care Ungaria, condusă de aliatul lui Trump, Viktor Orban, a fost scutită până acum. Dar dacă scăderea cheltuielilor sale continuă, este puțin probabil ca aceasta să dureze.

„Partajarea echitabilă a sarcinilor [între aliați] este - și rămâne - o problemă”, a declarat un diplomat NATO, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber, adăugând: „Încă mai este timp” ca Budapesta și Praga să schimbe cursul până în 2035.