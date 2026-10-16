Toate telefoanele 5G vândute în Rusia vor trebui să aibă preinstalată aplicația „Kuznechik”, dezvoltată de FSB. Ce rol va avea aceasta

Implementarea tehnologiei în smartphone-uri nu va fi posibilă înainte de 2030. sursa foto: Getty

Autoritățile ruse au decis să oblige producătorii de smartphone-uri de generația a cincea (5G) să integreze în dispozitivele lor algoritmul de criptare „Kuznechik”, dezvoltat de FSB, relatează RBC, citând un proiect de ordin al Ministerului Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media. Noua cerință ar urma să intre în vigoare la 1 martie 2032 și va afecta aproape toate smartphone-urile moderne, de la Apple și Samsung până la mărcile chinezești.

Măsura vine după ce zeci de milioane de ruși au fost obligați, în ultimul an și jumătate, să-și instaleze pe telefon Max – o „super-aplicație” de mesagerie și plăți prezentată de autorități drept alternativă patriotică la Telegram și WhatsApp, ambele deja interzise în Rusia.

În rețelele 5G, algoritmul Kuznechik va fi utilizat pentru criptarea traficului și verificarea integrității acestuia. Smartphone-urile străine care nu acceptă acest algoritm vor putea funcționa în rețelele 5G ca de obicei până în 2032. Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media a precizat că, în această perioadă, criptarea națională va fi activată numai dacă atât smartphone-ul, cât și stația de bază o acceptă, potrivit The Moscow Times.

Criptarea conexiunilor mobile este implementată direct în cipul modemului, iar dispozitivele străine echipate cu cipuri Qualcomm și Unisoc nu includ în prezent algoritmul rusesc, notează RBC.

Acesta nu poate fi adăugat printr-o actualizare obișnuită de software sau prin înlocuirea cartelei SIM. Prin urmare, smartphone-urile destinate publicului larg vor necesita implementarea hardware a algoritmului „Kuznechik” direct în modem. Procesul este complicat și de faptul că algoritmul nu este inclus în standardul internațional pentru comunicații mobile 3GPP.

Cum va fi implementată măsura

Implementarea tehnologiei în smartphone-uri nu va fi posibilă înainte de 2030 și va necesita investiții semnificative, afirmă Alexey Alyasev, directorul general al producătorului de stații de bază Signaltek.

Între timp, infrastructura rusă este pregătită doar parțial pentru implementarea algoritmului Kuznechik: stațiile de bază produse în Rusia acceptă algoritmul de criptare la nivel de software, însă echipamentele hardware trebuie modernizate pentru a securiza canalul radio. Potrivit RBC, acest proces va mai dura între unul și doi ani.

„Kuznechik” este un algoritm rusesc de criptare cu cifru bloc, consacrat în standardul național GOST R 34.12-2015. Acesta a fost dezvoltat de Centrul pentru Securitatea Informațiilor și Comunicații Speciale al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, cu participarea companiei JSC Tehnologii Informaționale și Sisteme de Comunicații.

Anterior, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media a anunțat oficial lansarea comunicațiilor de generația a cincea în 16 orașe rusești, acoperirea fiind extinsă ulterior la 27 de orașe. Cu toate acestea, după cum au remarcat participanții la piață, marea majoritate a smartphone-urilor utilizate în Rusia nu acceptă banda de frecvență 4,6–4,99 GHz (n79), alocată de guvern pentru rețelele 5G. Mai exact, potrivit estimărilor NTI, doar între 3% și 10% dintre telefoanele mobile din țară pot funcționa în această bandă.

Companiile de stat din Rusia au cheltuit, în primele opt luni din 2026, de peste trei ori mai mulți bani pe telefoane fixe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea vine pe fondul întreruperilor repetate ale internetului mobil, care au afectat aproape 80% din țară.