Toți pantofii sport Nike sau Adidas din magazinele din Moscova sunt falși. Piața de retail din Rusia, invadată de falsuri

Numărul de falsuri existente pe piața de retail din Rusia a devenit o problemă „de natură sistemică”. În imagine: reduceri la un magazin de pantofi din Moscova. Foto: Profimedia Images

Piața de haine și încălțăminte din Rusia este invadată de falsuri: o investigație realizată de un grup de evaluatori independenți în mai multe centre comerciale din Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Sevastopol și Celiabinsk a arătat că, dintr-un total 1.300 de perechi de pantofi sport Nike și Adidas analizați, nu a existat nicio pereche originală, informează The Moscow Times.

Reprezentanți din cadrul Biroului independent de „Expertiză și evaluare judiciară” au vizitat în secret, în perioada septembrie-decembrie 2025, principalele magazine de retail din marile orașe ale Rusiei care susțineau că vând „articole originale”.

Inspecțiile, desfășurate în secret, au fost făcute în urma unor plângeri făcute de clienți la adresa vânzătorilor.

„Experții au lucrat conform reglementărilor tehnice: au comparat produsele cu standardele, au studiat materialele, caracteristicile vizuale și tactile. În majoritatea cazurilor, era vorba de forme strâmbe, erori de design, cusături proaste, marcaje incorecte, materiale ieftine și un miros chimic înțepător”, afirmă grupul de experți ruși.

Numărul de falsuri existente pe piața de retail din Rusia a devenit o problemă „de natură sistemică”, arată The Moscow Times. O investigație similară, făcută în 2024, a arătat că din 11.725 de perechi de încălțăminte și articole vestimentare ale unor mărci și branduri cunoscute, 27,3% erau produse contrafăcute.

Piața de retail din Rusia este într-o continuă scădere. În 2025, peste 20 de branduri rusești de haine și încălțăminte și-au închis afacerile, comparativ cu doar patru astfel de cazuri înregistrate în 2024.

Creșterea de falsuri de pe piața de haine și încălțăminte din Rusia vine în condițiile în care rețeaua Desport (fost Decathlon) și-a redus numărul de magazine de la 29 la 21 în Rusia, iar Gloria Jeans și-a închis circa 100 de magaine din 2023 și până în prezent. De asemenea, anul trecut, s-au închis 320 de magazine din centrele comerciale (mall-uri), jumătate dintre acestea fiind magazine de haine.