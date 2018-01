Tradiția care omoară persoane. Ce sunt obligate femeile din Nepal să facă în fiecare lună

Foto: Pixabay.com

Traditia din Nepal omoara femei! Ultima victima este o tanara de 21 de ani. Aceasta traia intr-un sat izolat. Din cauza unei traditii stupide, fata a murit. Toate femeile trebuie sa doarma afara cand sunt la menstruatie.

Acestea au cabane special amenajate in afara casei in care locuieste familia lor. O data pe luna, cand au menstruatie, acestea sunt obligate sa doarma afara. Pe toata perioada ciclului lunar. Dar temperaturile din Nepal ating valori negative in timpul iernii, informează theguardian.com.

Dar frigul nu ii determina pe oameni sa renunte la aceasta traditie periculoasa. Acest ritual aduce moartea a zeci de femei an de an. Adaposturile in care femeile din Nepal dorm sunt insalubre, improvizate si fara caldura.