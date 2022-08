Tragedie în Egipt! Cel puţin 41 de oameni au murit, după ce o biserică a luat foc

Cel puțin 41 de persoane au fost ucise și 45 au fost rănite într-un incendiu izbucnit duminică în interiorul unei biserici din orașul egiptean Giza, au declarat pentru Reuters două surse din domeniul securității.

Se pare că incendiul a fost provocat de o problemă la instalația electrică.

La slujbă participau aproximativ 5.000 de credincioși, au precizat sursele. Incendiul a blocat o intrare în biserică, provocând panică și haos.

Cele mai multe victime sunt copii, au precizat sursele.

Unul dintre credincioșii care a reușit să iasă din biserică a descris pentru Reuters cum panica s-a instalat în rândul oamenilor după ce a izbucnit incendiul.

"Oamenii se adunau la etajul al treilea și al patrulea și am văzut fum care venea de la etajul al doilea. Oamenii s-au grăbit să coboare scările și au căzut unul peste altul. Apoi am auzit o bubuitură, scântei și foc ieșind pe fereastră",, spus Yasir Munir, pentru Reuters.

