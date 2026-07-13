Mărturii șocante după incendiul cu 28 de oameni morți din Bangkok: „Sunt devastat. Am văzut atât de multe persoane murind”

4 minute de citit Publicat la 16:30 13 Iul 2026 Modificat la 17:15 13 Iul 2026

Cel puțin 28 de oameni au murit într-un bar din capitala Bangkok, după un incendiu FOTO: Profimedia Images

Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de duminică într-un bar din Bangkok, capitala Thailandei, provocând moartea a cel puțin 28 de persoane și rănirea altor 71. Dintre răniți, 25 se află în stare critică, au anunțat autoritățile.

Potrivit martorilor, focul a pornit în apropierea scenei localului Rong Beer Na Lat Phrao, situat în popularul district Chatuchak. Flăcările s-au extins cu rapid, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar încăperea s-a umplut în doar câteva momente de fum dens, potrivit BBC.

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Imagini publicate pe rețelele de socializare surprind momente de panică, în care clienții încearcă să fugă prin singura ieșire accesibilă, în timp ce unii dintre ei aveau hainele cuprinse de flăcări.

Pompierii au ajuns la fața locului la scurt timp după miezul nopții și au reușit să stingă incendiul în aproximativ 30 de minute. Cele mai multe victime au fost găsite într-o baie, unde se refugiaseră în încercarea de a scăpa de foc și fum.

„Majoritatea persoanelor decedate au fost găsite în toalete. Când a izbucnit incendiul, oamenii au intrat în panică. Nu era lumină”, a declarat șeful Poliției Naționale, Kitrat Panphet.

Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor

Kaew-udon Poungppany, un tânăr de 24 de ani din Laos, a povestit printre lacrimi cum a încercat să-și salveze fratele mai mic.

„Am luat un extinctor și am încercat să sting focul de la ușă, dar nu am mai putut înainta. Auzeam oamenii țipând”, a declarat acesta.

O altă supraviețuitoare, Usa Tadsree, în vârstă de 41 de ani, a scăpat cu viață doar pentru că ieșise afară să fumeze o țigară cu câteva secunde înainte de izbucnirea incendiului.

„S-a auzit o explozie puternică. Nu mai exista nicio cale de ieșire”, a declarat femeia pentru Reuters.

Ea a povestit că, la doar câteva minute după izbucnirea incendiului, a văzut salvatorii scoțând trupul neînsuflețit al unei prietene alături de care ascultase muzică și se distrase.

„Mi-am pierdut complet cumpătul. Părea că doar doarme”, a spus aceasta.

Un motociclist care a intervenit înainte de sosirea pompierilor a declarat pentru AFP că a reușit să ajute aproximativ cinci persoane să iasă din local, folosind haine pentru a stinge flăcările de pe corpurile acestora.

„Sunt devastat. Am văzut atât de multe persoane murind și nici acum nu știu ce s-a întâmplat cu cei pe care i-am ajutat”, a spus el.

Șoferul care a alertat serviciile de urgență a declarat presei locale că a spart geamurile localului pentru a salva două persoane.

Primele concluzii ale anchetei

Autoritățile cred că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit la un aparat de aer condiționat, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma investigațiilor.

Potrivit directorului Departamentului pentru Prevenirea Dezastrelor din Bangkok, Suriyachai Raviwan, majoritatea victimelor au murit din cauza inhalării fumului.

Guvernatorul Bangkokului, Chatchart Sittipunt, a declarat că materialele inflamabile folosite la decorarea tavanului ar fi favorizat propagarea rapidă a incendiului.

De asemenea, mai multe persoane au fost găsite inconștiente în apropierea ieșirii de urgență, ceea ce ridică suspiciuni că aceasta ar fi fost blocată sau obstrucționată. Autoritățile precizează însă că toate aceste aspecte vor fi clarificate de experții criminaliști.

Barul, închis pentru 30 de zile

În urma tragediei, autoritățile au închis pentru 30 de zile clădirea în care funcționa barul.

La fața locului, imaginile surprind geamuri sparte, mobilier distrus și zeci de saci mortuari aliniați în fața localului. În interior, pereții, mobilierul și tavanul sunt complet înnegriți de fum, iar mirosul puternic de materiale arse persistă.

Potrivit celui mai recent bilanț, 28 de persoane și-au pierdut viața, iar 71 au fost rănite. Dintre acestea, 25 sunt în stare critică, 14 au răni medii, iar 32 au suferit răni ușoare. Proprietarul barului se numără printre pacienții internați la terapie intensivă.

Familiile victimelor vor primi despăgubiri în valoare de 29.300 de baht thailandezi (aproximativ 880 de dolari), iar persoanele rănite și internate în spital vor beneficia de un ajutor financiar de 4.000 de baht.

O tragedie care readuce în atenție problemele de siguranță

Incendiul este cel mai recent dintr-o serie de tragedii similare produse în Thailanda. În 2022, 22 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un bar aflat la sud de Bangkok, iar în noaptea de Anul Nou 2009, un incendiu într-un club din capitală a provocat moartea a 66 de persoane și rănirea altor peste 200.

Deși autoritățile au promis în repetate rânduri înăsprirea normelor privind siguranța la incendiu și instalațiile electrice, aplicarea acestora continuă să fie deficitară, iar tragedii de acest fel continuă să se repete.