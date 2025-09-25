Transportul viitorului. Madrid testează primul autobuz fără șofer „fabricat în Spania”

3 minute de citit Publicat la 08:59 25 Sep 2025 Modificat la 08:59 25 Sep 2025

sursa foto: Facebook / EMT Madrid

Un parc din Madrid are un nou „chiriaș” temporar: un microbuz electric complet autonom, care își propune să aducă mai aproape mobilitatea viitorului și să atenueze criza de șoferi ce preocupă multe regiuni din Europa.

Vehiculul, fabricat în Spania, circulă în parcul Casa de Campo din 15 septembrie, ca parte a unui proiect-pilot al Companiei Municipale de Transport (EMT) și al Centrului de Tehnologie Auto din Galicia (CTAG). Proiectul are scopul de a testa această tehnologie în condiții reale de trafic deschis, scrie Euronews.

Autobuzul, cu o capacitate de 12 pasageri, funcționează de luni până vineri, între orele 12:00 și 17:00, pe un traseu circular de 1,8 kilometri, cu șase opriri. Serviciul este gratuit și va fi disponibil până pe 24 octombrie, ca parte a activităților dedicate Săptămânii Mobilității Europene.

Entuziasmul a fost evident încă din primele zile: pasagerii care au venit să-l testeze au recunoscut emoția de a călători cu un autobuz fără șofer, iar angajații EMT și-au exprimat mândria și entuziasmul de a participa la un proiect-pionier în oraș.

„Acest autobuz este unul dintre cele mai bune pe care le-am testat vreodată”, a declarat pentru Euronews Cesar Omar Chacon Fernandez, șeful Diviziei de Planificare a Materialului Rulant al EMT.

„Se comportă foarte bine dinamic. Să spunem că tehnologia este foarte bine integrată, nu se mișcă haotic sau robotic, așa cum fac alte autobuze”, a adăugat el.

„Acest tip de vehicul ar trebui să ofere o soluție pentru o mare problemă din Europa: lipsa șoferilor”, crede Cesar Omar Chacon Fernandez.

Vehiculul este 100% electric, deși o mare parte dintre componentele sale tehnologice provin din străinătate. Asamblarea, software-ul și integrarea sistemelor au fost dezvoltate în Galicia, în nordul Spaniei, unde CTAG a instalat senzori, camere, GPS și o unitate centrală de procesare (CPU), care funcționează pe post de „creier” al vehiculului.

Scopul EMT și CTAG nu este înlocuirea șoferilor, ci explorarea modului în care această tehnologie poate completa transportul public. În alte părți ale Europei, lipsa șoferilor profesioniști devine o provocare tot mai mare, iar experții spun că autobuzele autonome ar putea reduce deficitul.

„La Madrid nu avem această problemă de personal, dar vedem o oportunitate în îmbunătățirea siguranței și eficienței autobuzelor noastre”, a spus Chacon, adăugând că „acest tip de tehnologie poate acoperi așa-numitele zone critice unde problema este evidentă”.

Orașe europene precum Paris, Stockholm și Hamburg experimentează, de asemenea, cu mobilitatea autonomă.

La Madrid, unii locuitori și-au exprimat îndoieli cu privire la fiabilitatea proiectului, însă EMT afirmă că sistemul este sigur și a fost dezvoltat timp de mai mulți ani.

„Nu este prima dată când testăm această tehnologie: lucrăm cu vehicule autonome de patru sau cinci ani și acesta este unul dintre cele mai fiabile pe care le-am încercat”, a spus Chacon.

Autobuzul integrează un sistem avansat care monitorizează viteza, accelerația, traiectoria, ușile, rampele de acces și indicatorii în timp real. Controlul integral optimizează siguranța și îmbunătățește eficiența condusului.

Sistemul de conducere autonomă funcționează la nivelul 4 de automatizare: microbuzul recunoaște drumuri, semafoare, bicicliști și pietoni și decide singur când să accelereze, să frâneze sau să vireze.

„Vehiculul detectează orice obiect, de la o bicicletă la un animal, și reacționează corespunzător pentru a evita coliziunile”, a spus Chacon.

În plus, la bord se află mereu un operator de siguranță, al cărui rol este să monitorizeze călătoria și să intervină în caz de urgență, fie prin deschiderea ușilor, fie prin frânare manuală.

„Este o linie complet autonomă, dar nu lăsăm nimic la voia întâmplării”, a adăugat el.