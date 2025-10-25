Trei chinezi au fost arestați după ce au încercat să cumpere uraniu în Georgia. Plănuiau să-l ducă la Beijing prin Rusia

1 minut de citit Publicat la 17:14 25 Oct 2025 Modificat la 17:16 25 Oct 2025

Serviciul georgian de Securitate a distribuit imagini din timpul operațiunii soldate cu arestarea a trei cetățeni chinezi. Sursă foto: X / Serviciul georgian de Securitate

Trei cetățeni chinezi au fost arestați în capitala Georgiei, Tbilisi, în timp ce încercau să achiziționeze ilegal două kilograme de uraniu, a anunțat sâmbătă Serviciul de Securitate de Stat al țării, citat de presa internațională.

Suspecții plănuiau să transporte materialul nuclear în China prin Rusia, a precizat instituția citată, care a publicat imagini ale operațiunii soldate cu cele trei arestări.

Georgia’s security service says three Chinese nationals were arrested in Tbilisi for allegedly trying to buy 2 kg of “nuclear material” uranium for $400,000 and smuggle it to China via Russia, according to Interpress. pic.twitter.com/ulqyPw4hTM — Mintel World (@mintelworld) October 25, 2025

Membrii grupului infracțional plănuiau să plătească 400.000 de dolari, echivalentul a 344.000 de euro, pentru materialul radioactiv, conform autorităților georgiene.

Autorități georgiene: Operațiunea de achiziție a uraniului era coordonată din China

Acestea au mai precizat că un cetățean chinez aflat deja în Georgia, care încălca reglementările naționale privind vizele, a adus experți în țară pentru a căuta uraniu pe întreg teritoriul țării.

Alți membri ai grupului infracțional coordonau operațiunea din China, se arată în declarația serviciului de securitate georgian.

Autorii au fost identificați și reținuți în timp ce negociau detaliile tranzacției ilegale.

Serviciul georgian de Securitate nu a specificat când au avut loc arestările și nici nu a furnizat identitățile suspecților.