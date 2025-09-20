Trei oameni au murit după ce rețeaua mobilă a picat brusc, în Australia

Trei oameni au murit după ce rețeaua mobilă a picat brusc, în Australia. Foto: Getty Images

Guvernul Australiei a acuzat sâmbătă compania de telecomunicaţii Optus că „i-a abandonat pe australieni”, după ce trei oameni au murit din cauza întreruperii accesului la serviciile de urgenţă, informează AFP, preluată de Agerpres.

O pană a reţelei telefonice produsă joi seara a afectat circa 600 de locuitori din trei regiuni, timp de cel puţin zece ore.

În statul Australia de Sud au murit în acest context un bebeluş de şase săptămâni şi o femeie de 68 de ani, a anunţat poliţia. În Australia de Vest a fost raportat încă un deces, conform presei locale.

Ministrul comunicaţiilor, Anika Wells, a declarat sâmbătă că Optus nu i-a ajutat pe australieni „atunci când aveau cea mai mare nevoie”, iar „acest lucru este inacceptabil”.

„Optus şi toţi furnizorii de telecomunicaţii au obligaţii în virtutea legii australiene de a garanta apelurile la serviciile de urgenţă”, a reamintit ea, anunţând că este în curs o anchetă a autorităţii de reglementare a comunicaţiilor.

Compania implicată ar putea să fie amendată sau să suporte alte sancţiuni juridice. Optus a fost condamnată deja în 2023 la o amendă de 12 milioane de dolari australieni (circa 6,7 milioane de euro) după o pană care a întrerupt accesul mobil la internet timp de 12 ore.