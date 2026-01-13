Trendul viral care devine simbolul revoluției din Iran. Femei fără hijab sfidează regimul și ard potrete ale ayatolahului

Imaginea a fost postată din Canada de o tânără care a declarat că a fugit din Iran pentru a scăpa de pedeapsa cu închisoare primită după ce a participat la protestele din 2019. Foto: X

Femeile iraniene pare că preiau inițiativa în revoluția care cutremură Iranul de mai multe săptămâni și care pare că are o șansă reală să dărâme regimul teocratic islamist care conduce țara de aproape 47 de ani. Imagini cu femei iraniene fără hijab, fotografiate în timp ce ar portrete ale ayatolahului Ali Khamenei și își aprind țigarete cu focul au devenit virale pe rețelele sociale și par că încep să devină un simbol al protestelor masive.

#WATCH | An Iranian girl burns a picture of Ayatollah Khamenei and lights her cigarette, a new trend in Iran! Young Iranian women are leading the revolution.

(Video/Picture courtesy : X)#Iran #IranProtests pic.twitter.com/Yxj3VM7SEJ — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 10, 2026

Iran revolution: Persian women are symbol of lady of freedom, and leading charge in Iranian revolution 2026 against Iran and ISIS.



Tehran right now btw.#IranianRevolution2026 #IranRevolution https://t.co/riDjpk9bQm pic.twitter.com/EbT5uoXtwm — CryptoBudhha ❤️ $DOG (@CryptoBudhha) January 11, 2026

An Iranian girl burns a picture of Ayatollah Khamenei and lights her cigarette, a new trend in Iran!



Young Iranian women are leading the revolution against the Islamic regime.



pic.twitter.com/UIFYHMPBGA — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 10, 2026

Regimul de la Teheran pare, pentru prima dată în istoria sa de aproape 47 de ani, că e pe cale să fie răsturnat de o revoltă populară de o intensitate nemaivăzută și care pare că se transformă într-o veritabilă revoluție.

Protestele au pornit, inițial, din cauza situației economice grave din Iran, însă de-a lungul zilelor și săptămânilor care au urmat de la sfârșitul lui 2025, ele au evoluat într-o revoltă complexă cu diverse puncte de sprijin, inclusiv pe opoziția pro-Pahlavi, care cere revenirea la monarhie și instaurarea unei domnii constituționale a prințului moștenitor exilat, Reza Pahlavi.

De-a lungul anilor, Iranul s-a mai confruntat cu valuri de proteste, uneori violente. Ele nu au dus niciodată la schimbări societale sau politice profunde. Acum, însă, furia populară pare nu doar că nu se temperează ci că se intensifică, mai ales pe fondul răspunsului represiv al regimului.

Actualul lider religios al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a venit la putere în 1989, la un deceniu după ce Revoluția Islamică a răsturnat regimului șahului Mohammed Reza Pahlavi.

Khamenei și-a menținut puterea cu ajutorul loialiștilor și organizațiilor de stat aflate sub controlul său, însă sprijinul popular nu a fost niciodată decisiv.

Frustrările populației față de felul în care este gestionată economia au devenit „purulente” în ultima perioadă. Economia iraniană este strangulată de sancțiuni internaționale dure, ca urmare a încercării regimului de a obține arma nucleară.