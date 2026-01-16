Trenul Kiev-București are întârziere de 5 ore din cauza distrugerii rețelelor electrice din Ucraina

Gara centrală din Kiev, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord are o întârziere de aproximativ 5 ore din cauza avarierii reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, informează vineri seara CFR Călători.

„Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord, cu plecare din Kiev în data de 16 ianuarie 2026 şi sosire în Bucureşti Nord în data de 17 ianuarie 2026, la ora 06:38, înregistrează o întârziere de aproximativ 5 ore pe teritoriul Ucrainei. Potrivit comunicatului Căilor Ferate din Republica Moldova, bazat pe informaţiile furnizate de Căile Ferate din Ucraina, întârzierea este cauzată de avarierea reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei”, se arată într-un comunicat al CFR Călători, preluat de Agerpres.

Întrucât trenul Chişinău - Bucureşti Nord se cuplează în staţia Ungheni cu trenul Kiev - Bucureşti Nord, această întârziere va afecta şi pasagerii care călătoresc din Chişinău spre Bucureşti.

Școlile din Kiev vor fi închise până în data de 1 februarie, în plină criză cauzată de bombardamente ruseşti recente care au antrenat întreruperi masive ale căldurii şi curentului.

Astfel, 70% din Kiev a rămas fără electricitate.

Accentul tot mai mare pus de Rusia pe atacarea infrastructurii energetice a dus, în ultimele săptămâni, la pene masive de curent în Odesa, Dnipro și Zaporojie, agravate atât de frig, cât și de lipsa tot mai mare de piese de schimb, pe măsură ce reparațiile se acumulează după fiecare atac.