Școlile din Kiev vor fi închise până în data de 1 februarie, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice

1 minut de citit Publicat la 21:16 16 Ian 2026 Modificat la 21:22 16 Ian 2026

Kievul a rămas în beznă în urma atacurilor recente ale Armatei Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta

Școlile din Kiev vor fi închide până în data de 1 februarie, în plină criză cauzată de bombardamente ruseşti recente care au antrenat întreruperi masive ale căldurii şi curentului, a transmis, vineri, primarul Vitali Kliciko, scrie The New York Times.

„Începând din 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 fenruarie”, a anunţat pe Telegram Kliciko.

Inițial, autoritățile din Kiev au anunțat că instaurează măsuri în vederea economisii electricităţii, prin reducerea iluminatului public al străzilor la 20% din capacitate.

După vacanța de la sfârșitul anului, cursurile au fost reluate în școlile din Kiev în data de 12 ianuarie, atât cu prezență fizică, cât și online.

În ultimele zile însă, din cauza bombardamentelor ruseşti recente care au vizat infrastructuri enegetice, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat o ”stare de urgenţă” în sectorul energetic.

De altfe, loviturile rusești asupra infrastructurii energetice au aruncat Kievul într-unele dintre cele mai grele zile de la începutul războiului.

Penele masive de curent, gerul extrem și lipsa încălzirii au transformat viața zilnică într-o luptă pentru supraviețuire, în timp ce locuitorii capitalei ucrainene spun că scopul atacurilor este clar: să îi frângă, arată un reportaj The Guardian.

Accentul tot mai mare pus de Rusia pe atacarea infrastructurii energetice a dus, în ultimele săptămâni, la pene masive de curent în Odesa, Dnipro și Zaporojie, agravate atât de frig, cât și de lipsa tot mai mare de piese de schimb, pe măsură ce reparațiile se acumulează după fiecare atac.

În cartierele cele mai afectate din Kiev, unde, zile mai târziu, electricitatea este încă departe de a fi stabilă, serviciile de urgență au ridicat corturi de încălzire în zăpadă, dotate cu sisteme de încălzire și puncte de distribuire a mâncării calde, cu ceai și tocăniță.