Trump a anunțat în ce țară europeană ar putea transfera trupele SUA retrase din Germania. „Am o relație bună cu președintele lor”

Preşedintele american Donald Trump nu a exclus vineri posibilitatea redistribuirii trupelor pe care Statele Unite le vor retrage din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice (NATO), transmite sâmbătă EFE, preluată de Agerpres.

Într-un schimb de replici cu reporterii vineri seară, Donald Trump a declarat că o astfel de decizie „este posibilă, aş putea să o fac”, mai ales având în vedere relaţia sa bună cu preşedintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susţinut în alegerile de anul trecut.

Întrebat dacă va muta trupe din Germania în Polonia, preşedintele SUA a sugerat că Varşoviei „i-ar plăcea”.

„Am o relaţie bună cu preşedintele lor. L-am susţinut la alegerea sa şi a câştigat. Este un mare luptător; un tip grozav; îmi place foarte mult de el. Aşa că este posibil. Aş putea să o fac”.

Pentagonul a anunţat săptămâna trecută retragerea a 5.000 de soldaţi din Germania, ţară care găzduieşte unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său, deşi Donald Trump a declarat ulterior că reducerea trupelor va fi „mult mai mare”.

Retragerea, programată să aibă loc anul viitor, a surprins Berlinul, aliaţii NATO şi Kievul, care luptă împotriva invaziei ruseşti pe teritoriul său din 2022, cu ajutorul partenerilor europeni şi al Alianţei.

O repoziţionare a trupelor din Germania în Polonia ar consolida o ţară care se învecinează cu Ucraina, Belarus şi exclava rusă Kaliningrad, notează agenţia spaniolă de presă.