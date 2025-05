Trump a devenit bunic pentru a 11-a oară. Una dintre fiicele lui, Tiffany, a născut un băiețel

Cel de-al 11-lea nepot al preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, s-a născut joi, a anunţat una dintre fiicele politicianului republican, Tiffany Trump, informează DPA, potrivit Agerpres.

„Bine ai venit pe lume scumpul nostru băieţel, Alexander Trump Boulos. Te iubim dincolo de cuvinte! Îţi mulţumim că ai venit în vieţile noastre!”, a scris proaspăta mămică pe reţeaua socială X.

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 ???? pic.twitter.com/tYSgZDGivr