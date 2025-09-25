Trump a înlocuit portretul lui Joe Biden de la Casa Albă cu imaginea unui „autopen”: Cum arată „Presidential Walk of Fame”

Casa Albă a dezvăluit o nouă galerie cu portrete înrămate ale foștilor președinți SUA din care lipsește cel al lui Biden. Sursa foto: The White House

Casa Albă a dezvăluit o nouă „Alee Prezidențială a Faimei” lângă Biroul Oval, care include portrete înrămate ale foștilor președinți ai SUA. Remarcabil este faptul că lipsește portretul președintelui Joe Biden, înlocuit cu imaginea unui „autopen” care îi semnează numele.

Casa Albă a inaugurat o galerie de portrete prezidențiale, denumită „Presidential Walk of Fame”, amplasată pe aripa de vest a clădirii. În această expoziție, fiecare fost președinte al SUA are un portret încadrat clasic în tonuri alb-negru sau aurii. Cu excepția lui Joe Biden. În locul portretului său, în ramă apare o fotografie care înfățișează un autopen, semnând numele lui Biden.

› Vezi galeria foto ‹

Un oficial al Casei Albe, sub protecția anonimatului, a declarat că ideea înlocuirii portretului lui Biden cu imaginea autopen-ului ar fi venit de la Donald Trump însuși.

Trump a criticat constant în ultimele luni utilizarea autopen-ului de către administrația Biden, susținând - fără dovezi convingătoare până acum - că Biden nu semna personal documentele importante, inclusiv grațieri, și că decizii esențiale erau luate de alții folosind autopen.

Pur­tătoarea de cuvânt a lui Biden nu a comentat public decizia de a îl reprezenta astfel în expoziție.

Un autopen este un aparat folosit pentru a reproduce semnătura unei persoane, adesea utilizat de oficiali ocupați pentru a semna multe documente fără a o face manual. Acesta se folosește frecvent pentru scrisori oficiale, diplome, sau alte documente de rutină.