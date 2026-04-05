“Trump a intrat în mod de panică” după doborârea avioanelor de vânătoare americane, susține un fost consilier de la Casa Albă

Bolton a explicat că, chiar dacă Iranul îl captura pe unul dintre cei doi piloți, acest lucru nu schimba conflictul. Foto: Getty Images

Fostul consilier pe probleme de securitate națională, John Bolton, a declarat vineri că recentele atacuri ale Iranului asupra a două avioane de vânătoare americane l-au plasat probabil pe președintele Trump în „mod de panică”, potrivit The Hill.

Armata iraniană a doborât vineri un avion F-15E Strike Eagle deasupra spațiului aerian al Republicii Islamice - marcând primul caz cunoscut în care Teheranul a doborât un avion american de la începutul conflictului. Iranul a declarat ulterior că apărarea sa aeriană a lovit și un avion de atac A-10 Warthog.

Bolton a spus la CNN că lipsa unui răspuns din partea președintelui în fața camerelor arată că atacul „degradează absolut credibilitatea Casei Albe, iar aceasta este o rană auto-provocată de Casa Albă, nu de iranieni”.

„Mi se pare că probabil a revenit pe modul de panică, dorindu-și să poată găsi o modalitate de a declara victoria și de a ieși din acest război, indiferent dacă deschide sau nu strâmtoarea Ormuz înainte de a o face”, a continuat el. „Cred că și asta este o greșeală.”

Fostul consilier de la Casa Albă a adăugat ulterior că, dacă perioada premergătoare conflictului l-a „supărat” pe Trump, atunci aceasta este „o problemă pentru el și, prin urmare, este o problemă pentru țară. Dar a fost ușor de evitat și ar fi trebuit evitată”.

Piloții ambelor avioane au fost evacuați din aeronavele lor. Ambii au fost salvați de forțele americane în urma unei operațiuni speciale.

Bolton a explicat că, chiar dacă Iranul îl captura pe unul dintre cei doi piloți, acest lucru nu schimba conflictul. Mai degrabă, fostul ambasador al Națiunilor Unite a numit-o o „victorie propagandistică pentru Iran” și „ceva care ne testează hotărârea”.

„Și dacă președintele sau Casa Albă sunt nesiguri din cauza acestui lucru, atunci indică, încă o dată, că nu s-au gândit temeinic la ce înseamnă lansarea acestor atacuri”, a adăugat el.

Pe măsură ce căutarea militară americană a pilotului F-15 dispărut a început, puterea de foc iraniană a lovit și un elicopter UH-60 Black Hawk al Forțelor Aeriene SUA și un al doilea elicopter de căutare și salvare. Ambele elicoptere au reușit să scape, a declarat anterior pentru The Hill o sursă familiarizată cu situația, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a nu împărtăși aspecte operaționale.

Joi, Trump i-a avertizat pe liderii de la Teheran că națiunea trebuie să încheie un acord de pace în curând, adăugând că SUA „nici măcar nu au început să distrugă ceea ce a mai rămas în Iran”. Amenințarea sa a venit după ce un atac american a distrus „cel mai mare pod din Iran”.

Trump a declarat că operațiunea militară, supranumită „Operațiunea Epic Fury”, este „aproape finalizată”.