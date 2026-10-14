"Dezgustător" și "bolnav". Val de critici după ce Trump a publicat momentul în care un bărbat a fost ucis de tigru, în Marea Britanie

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de tigru într-o grădină zoologică din Marea Britanie. FOTO Facebook Yorkshire Wildlife Park

Președintele american Donald Trump a postat marți, pe contul său de Truth Social, înregistrarea tulburătoare cu momentul în care un bărbat este atacat mortal de un tigru în Yorkshire Wildlife Park, în Marea Britanie, iar gestul său i-a adus un val de critici pe rețelele sociale, scrie Euronews. După tragedie, poliția ceruse ca imaginile să nu fie postate în mediul online.

Bărbatul a fost identificat de BBC ca fiind William Chapman.

Înregistrarea originală, de 41 de secunde, care surprinde atacul asupra britanicului într-un parc de animale sălbatice, sâmbătă, a fost distribuită și pe X de contul "Rapid Response 47" al Casei Albe. Trump a însoțit clipul de mesajul: "Nu vă puneți niciodată cu natura!".

Tot marți, Trump a postat un video generat cu AI în care apare luptându-se și apoi împrietenindu-se cu un tigru zâmbitor, pe melodia "The Lion Sleeps Tonight".

"Dezgustător" și "bolnav". Reacții pe rețelele sociale

Mai mulți utilizatori care au comentat postarea Casei Albe pe X au descris videoclipul ca fiind "dezgustător" și "bolnav", iar unii l-au criticat ca fiind lipsit de respect față de bărbatul ucis în atac.

"O familie este în doliu, iar tu decizi să arăți întregii lumi ultimele clipe ale celui drag", a scris un utilizator.

"Am votat cu tine, dar nu pentru asta. Nu poți să pui un intern să-ți gestioneze rețelele sociale?", a comentat altul.

Trump a mai fost criticat și în trecut pentru postări controversate pe rețelele sociale, inclusiv videoclipuri generate cu AI care ironizau grupuri marginalizate și o imagine în care se înfățișa drept Iisus Hristos, pe care a șters-o după criticile venite din partea grupurilor religioase.

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un tigru la Yorkshire Wildlife Park, în Marea Britanie, a confirmat poliția. Bărbatul a fost văzut intrând în zona tigrilor din parcul situat lângă Doncaster, cu puțin timp înainte ca poliția să fie alertată, sâmbătă, scrie BBC. Poliția a cetut să nu fie distrubuite imagini pe internet: "Știm că pe internet circulă înregistrări video și îndemnăm oamenii să nu distribuie aceste imagini."