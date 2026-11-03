Când se reține talonul mașinii fără drept de circulație. Mașina se poate muta doar tractată. Pașii pentru recuperarea talonului

4 minute de citit Publicat la 16:02 03 Noi 2026 Modificat la 16:02 03 Noi 2026

Șoferii care încalcă anumite reguli din Codul Rutier pot rămâne fără certificatul de înmatriculare al mașinii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Șoferii care încalcă anumite prevederi ale Codului Rutier riscă să rămână fără certificatul de înmatriculare al mașinii și, implicit, fără dreptul de a circula cu vehiculul pe drumurile publice. Pentru cei care vor să afle când se reține talonul fără drept de circulație, legislația stabilește clar situațiile în care polițistul rutier poate lua această măsură, dar și condițiile în care documentul poate fi recuperat.

În funcție de motivul sancțiunii, proprietarul trebuie să remedieze defecțiunile, să prezinte mașina la Registrul Auto Român (RAR) și să solicite restituirea certificatului de la Poliția Rutieră.

Când se ia talonul fără drept de circulație și ce înseamnă

Reținerea certificatului de înmatriculare, cunoscut în limbajul uzual drept talonul mașinii, este o măsură tehnico-administrativă prevăzută de articolul 112 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Nu în toate cazurile în care polițistul reține talonul șoferul pierde automat și dreptul de a circula. Diferența este făcută de dovada înlocuitoare eliberată la momentul constatării abaterii.

Potrivit articolului 112 alineatul (2) din Codul Rutier, există situații în care dovada se eliberează fără drept de circulație. Acestea sunt:

Transportul produselor periculoase: când vehiculul nu respectă normele tehnice constructive prevăzute pentru acest tip de transport.

când vehiculul nu respectă normele tehnice constructive prevăzute pentru acest tip de transport. Lipsa luminilor pe timp de noapte: când mașina circulă fără faruri, lămpi de semnalizare sau alte dispozitive de iluminare și semnalizare obligatorii.

când mașina circulă fără faruri, lămpi de semnalizare sau alte dispozitive de iluminare și semnalizare obligatorii. Deficiențe la sistemul de frânare de serviciu: când sunt constatate probleme majore sau periculoase.

când sunt constatate probleme majore sau periculoase. Probleme la mecanismul de direcție: când acesta prezintă deficiențe majore sau periculoase.

când acesta prezintă deficiențe majore sau periculoase. Lipsa anvelopelor de iarnă: când vehiculul circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără echiparea corespunzătoare prevăzută de lege.

când vehiculul circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără echiparea corespunzătoare prevăzută de lege. Probleme la tahograf sau limitatorul de viteză: în situațiile prevăzute de legislație privind lipsa, neconformitatea sau defecțiunile acestor echipamente.

în situațiile prevăzute de legislație privind lipsa, neconformitatea sau defecțiunile acestor echipamente. Modificări neomologate: când vehiculul prezintă caracteristici tehnice modificate sau echipamente neconforme, în cazurile prevăzute de lege.

când vehiculul prezintă caracteristici tehnice modificate sau echipamente neconforme, în cazurile prevăzute de lege. Defecțiuni la sistemul de evacuare: în situațiile în care sunt constatate neconformități care intră sub incidența prevederilor legale.

în situațiile în care sunt constatate neconformități care intră sub incidența prevederilor legale. Alte neconformități tehnice grave: inclusiv situațiile expres prevăzute la articolul 112 alineatul (1), literele r), s), în forma în vigoare a actului normativ.

În cazul acestor abateri, polițistul rutier eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Ce înseamnă acest lucru în practică? Mașina nu mai poate fi condusă pe drumurile publice, nici măcar până acasă sau până la un service. Vehiculul trebuie transportat pe platformă ori mutat printr-o altă modalitate legală care nu presupune conducerea sa pe drumurile publice.

De asemenea, potrivit articolului 15 alineatul (5) din OUG nr. 195/2002, este interzisă punerea în circulație a unui vehicul al cărui certificat a fost reținut, iar dovada înlocuitoare a fost eliberată fără drept de circulație sau și-a pierdut valabilitatea.

Este important de reținut că simpla remediere a problemei nu îi redă automat șoferului dreptul de a circula. Acesta trebuie să urmeze procedura legală de verificare și recuperare a documentului.

Când primești dovada cu drept de circulație

Există și situații în care polițistul reține certificatul de înmatriculare, dar îi permite șoferului să circule în continuare pentru o perioadă limitată.

Conform articolului 112 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002, dovada înlocuitoare se eliberează cu drept de circulație pentru 15 zile în următoarele situații:

Vehiculul nu are inspecția tehnică periodică valabilă, în situațiile prevăzute de lege pentru această măsură.

Există deficiențe majore sau periculoase la sistemele de iluminare și semnalizare, în afara cazurilor pentru care legea prevede dovadă fără drept de circulație.

Sistemul de frânare de securitate sau de staționare prezintă deficiențe majore ori periculoase.

Anvelopele au dimensiuni sau caracteristici diferite de cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, sunt deteriorate sau uzate peste limita legală.

Nivelul de zgomot sau emisiile poluante depășesc limitele admise.

Vehiculul prezintă alte neconformități tehnice dintre cele pentru care legea permite eliberarea unei dovezi cu drept de circulație.

Dovada înlocuitoare este valabilă numai în perioada menționată pe document. După expirarea celor 15 zile, șoferul nu mai poate circula cu mașina dacă nu a recuperat certificatul și nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru repunerea în circulație.

Prin urmare, este important ca proprietarul să verifice exact motivul reținerii talonului și termenul de valabilitate al dovezii primite de la polițist.

Pași pentru recuperarea talonului auto

Procedura de recuperare a certificatului de înmatriculare depinde de motivul pentru care acesta a fost reținut. În cazul defecțiunilor tehnice sau al lipsei ITP, proprietarul trebuie să treacă prin verificările Registrului Auto Român.

Potrivit informațiilor publicate de RAR, verificările pentru redobândirea certificatului reținut din cauza unor defecțiuni tehnice sau a lipsei inspecției tehnice periodice se efectuează exclusiv la reprezentanțele teritoriale ale instituției.

Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze proprietarul:

1. Remedierea problemei pentru care a fost reținut talonul. Dacă polițistul a constatat defecțiuni tehnice, acestea trebuie reparate înainte de prezentarea vehiculului la verificare. În cazul lipsei ITP, trebuie efectuată inspecția tehnică necesară.

2. Transportarea mașinii la RAR. Dacă dovada înlocuitoare este fără drept de circulație, vehiculul trebuie dus la reprezentanța RAR pe platformă. Nu poate fi condus pe drumurile publice nici până la service, nici până la sediul instituției.

3. Verificarea tehnică. Reprezentanții RAR verifică sistemele sau componentele pentru care a fost constatată deficiența. În cazul lipsei ITP, verificarea tehnică necesară redobândirii certificatului se efectuează tot la RAR.

4. Obținerea dovezii remedierii deficiențelor. După ce verificările confirmă că problemele au fost rezolvate, RAR consemnează acest lucru pe originalul dovezii înlocuitoare sau eliberează documentele necesare, după caz.

5. Solicitarea restituirii talonului de la Poliția Rutieră. Proprietarul, utilizatorul sau reprezentantul convențional trebuie să prezinte documentele care dovedesc încetarea motivului pentru care a fost reținut certificatul.

Conform articolului 112 alineatul (4) din OUG nr. 195/2002, certificatul de înmatriculare și, după caz, plăcuțele cu numărul de înmatriculare sunt restituite de Poliția Rutieră după prezentarea dovezii că motivul reținerii a încetat și, dacă este cazul, după încetarea suspendării înmatriculării.

În plus, alineatul (5) al aceluiași articol prevede că, atunci când talonul a fost reținut pentru deficiențe tehnice majore sau periculoase, restituirea se face pe baza dovezii eliberate de RAR din care rezultă că deficiențele au fost remediate.

Așadar, șoferii trebuie să țină cont de faptul că recuperarea talonului nu se face automat după repararea mașinii. Este necesară parcurgerea procedurii de verificare și prezentarea documentelor la unitatea de poliție competentă.