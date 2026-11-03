Momentul șocant în care două elicoptere se ciocnesc în aer și să prăbușesc chiar lângă oamenii care așteptau la sol, pe Everest

1 minut de citit Publicat la 14:45 03 Noi 2026 Modificat la 14:47 03 Noi 2026

Două elicoptere s-au ciocnit în aer, pe Everest FOTO: Antena 3 CNN/ Profimedia Images

Două elicoptere s-au ciocnit marți, în timp ce încercau să aterizeze chiar sub tabăra de bază de pe Muntele Everest. Accidentul care a fost filmat s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor două.

Elicopterele transportau turiști care făcuseră drumeții spre tabăra de bază de pe Everest, în timpul sezonului de trekking, foarte popular în Nepal, potrivit New York Post.

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Înainte ca vremea să se îmbunătățească duminică, traseul fusese acoperit de un strat gros de zăpadă, iar mii de turiști au putut apoi să se deplaseze prin zonă.

Pe Everest nu există drumuri, iar elicopterele sunt singura modalitate de a evacua turiștii și ghizii care se îmbolnăvesc sau sunt epuizați din cauza frigului și a altitudinii.

Elicopterele s-au prăbușit în satul Pheriche, situat la o altitudine de aproximativ 4.200 de metri.

Un turist indian în vârstă de 47 de ani a murit în accident, potrivit lui Bhupendra Thapa, un oficial al administrației districtului Solukhumbu.

Un pasager din Noua Zeelandă a fost rănit și urma să fie transportat în capitala Kathmandu pentru a primi îngrijiri medicale.

Un pilot nepalez a suferit răni și a primit îngrijiri medicale la nivel local.

Nu se știe exact câte persoane se aflau la bordul celor două elicoptere.

Drumeția până la tabăra de bază de pe Muntele Everest durează până la două săptămâni și începe de la singura pistă de aterizare din zonă, situată în Lukla, continuând până la tabăra de bază, aflată la o altitudine de 5.300 de metri.

Acest traseu este foarte popular în sezonul de toamnă, imediat după încheierea sezonului ploios și înainte de lunile aspre de iarnă.