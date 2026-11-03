Ucraina respinge planul CE de a limita permanent accesul cerealelor pe piața europeană: "Să aibă condiții clare de încheiere"

1 minut de citit Publicat la 14:36 03 Noi 2026 Modificat la 14:37 03 Noi 2026

După intrarea în Uniunea Europeană, Ucraina ar trebui să accepte doar restricții temporare pentru produsele agricole, a spus premierul de la Kiev, Serghei Koretsky. FOTO: Getty Images

După intrarea în Uniunea Europeană, Ucraina ar trebui să accepte doar restricții temporare pentru produsele agricole, a spus premierul de la Kiev, Serghei Koretskyi la Summitul Euronews privind extinderea. El a avertizat că excepțiile permanente de la piața unică nu sunt o soluție, scrie Euronews.

"Înțelegem îngrijorările fermierilor europeni și suntem gata de o discuție deschisă și practică. Măsurile de tranziție pot face parte din extindere, dar trebuie să răspundă unor riscuri concrete, să fie potrivite și să aibă condiții clare de revizuire și de încheiere", a declarat Koretskyi.

Luna trecută, la presiunea mai multor state membre, Comisia Europeană a propus ca unele produse agricole ucrainene, mai ales grâul și alte cereale, să rămână excluse de pe piața UE chiar și după ce Ucraina va deveni membru cu drepturi depline.

"Aceste măsuri nu pot deveni o restricție permanentă sau o piață unică de mâna a doua", a adăugat premierul. El a amintit că fermierii ucraineni vor trebui să investească mult pentru a respecta standardele alimentare europene, în timp ce își refac fermele distruse de atacurile Rusiei.

De când Koretskyi a devenit premier, în iulie, procesul de aderare a prins viteză. Kievul și Comisia Europeană au creat o echipă comună pentru accelerarea negocierilor.

Ucraina a intrat recent în grupul celor patru țări fruntașe la aderare, alături de Muntenegru, Albania și Republica Moldova. Miercuri, Comisia va publica pentru acestea o foaie de parcurs cu pașii spre statutul de membru.

Pentru Koretskyi, perspectiva aderării la UE este unul dintre motivele principale pentru care Ucraina continuă să lupte pentru libertate împotriva Rusiei. Totodată, spune el, intrarea Ucrainei în Uniune va întări securitatea întregului bloc.

"Aderarea la UE este în centrul politicii guvernului. Este speranța pentru un viitor mai bun și pentru o solidaritate care aduce pace, securitate și redresare economică pentru Ucraina și pentru întregul continent", a declarat el.

Premierul își dorește ca toate capitolele de negociere rămase să fie deschise anul acesta, iar primele să poată fi închise în timpul președinției lituaniene a Consiliului UE, în prima jumătate a lui 2027. "Știu că sunt obiective ambițioase. Nu cerem scurtături. Cerem un drum credibil, bazat pe merit, cu etape clare și decizii luate la timp atunci când aceste etape sunt îndeplinite", a spus el.