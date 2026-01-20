Antena 3 CNN Externe Trump a publicat un mesaj privat de la secretarul general al NATO. Rutte: „Mă angajez să găsesc o soluție pentru Groenlanda”

Trump a publicat un mesaj privat de la secretarul general al NATO. Rutte: „Mă angajez să găsesc o soluție pentru Groenlanda”

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 12:27 20 Ian 2026 Modificat la 12:37 20 Ian 2026
donald trump mark rutte casa alba 2025
Președintele american Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, la Casa Albă, octombrie 2025. Sursa foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a postat marți, pe contul său de Truth Social, un mesaj privat din conversaţia sa cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. Cu puțin timp înainte, liderul de la Washington dezvăluise și un mesaj primit de la președintele francez, Emmanuel Macron, referitor la Groenlanda și i-a făcut „proști” pe britanici pentru că intenționează să cedeze o insulă unde se află o bază militară a SUA, către Mauritius.

„Domnule Președinte, dragă Donald – ceea ce ai realizat astăzi în Siria este incredibil. Voi folosi aparițiile mele în fața mass-media la Davos pentru a evidenția munca ta de acolo, din Gaza și din Ucraina. Mă angajez să găsesc o soluție pentru Groenlanda. Abia aștept să te văd. Al tău, Mark”

Până în prezent, NATO nu a oferit o reacție oficială referitoare la autenticitatea mesajului sau la contextul în care acesta a fost transmis.

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Forumul Economic de la Davos Forumul Economic Mondial de la Davos Davos 2026 SUA NATO Mark Rutte Donald Trump Groenlanda

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close