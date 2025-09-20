Trump a semnat ordinul pentru „viza de aur” de un milion de dolari: „Va fi un succes imens”

Administrația Trump se așteaptă să pună inițial la dispoziție 80.000 de carduri de aur, dar va continua să evalueze modelul și ar putea, în cele din urmă, să elimine și alte tipuri de vize. Foto: Getty Images

Donald Trump a semnat, vineri, ordinul executiv prin care înființează „viza de aur” în valoare de un milion de dolari, ce le va permite acces rapid bogaților din afara țării care vor să locuiască și să muncească în SUA, relatează AFP, potrivit Agerpres. Preşedintele american a apreciat că programul va avea un „succes imens” și a vorbit despre „calitățile excepționale” ale celor care își permit să plătească acești bani.

Ordinul vine după câteva luni în care Administrația Trump a anunțat că va exista acest program și a dechis și o listă de așteptare, scrie Politico.

„Va fi un succes imens”, a prezis el despre acest nou sistem, care este menit să le permită cetăţenilor străini cu „calităţi excepţionale” să obţină o „carte de aur”.



„În schimbul plăţii a un milion de dolari către Trezoreria SUA sau, dacă îi sponsorizează o companie, a două milioane de dolari”, solicitanţii acestei vize „vor beneficia de procesarea accelerată a vizelor”, a declarat un consilier al lui Trump.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a declarat ulterior într-o convorbire cu jurnaliștii că „viza de aur” va înlocui actualele programe de vize EB-1 și EB-2 pentru persoanele de „valoare excepțională” pentru Statele Unite.

El a precizat că Administrația se așteaptă să pună inițial la dispoziție 80.000 de carduri de aur, dar va continua să evalueze modelul și ar putea, în cele din urmă, să elimine și alte tipuri de vize.



Decizia face parte dintr-o serie de măsuri anti-imigraţie luate de preşedintele american şi administraţia sa, care presupun, de asemenea, expulzări în masă ale imigranţilor ilegali. Ca multe dintre măsurile sale agresive anti-imigrație și viza de aur ar putea fi contestată în instanță.