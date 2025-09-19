Trump a vorbit la telefon cu Xi despre TikTok. Liderul Chinei se declară mulțumit de negocieri

Discuții constructive între Trump și Xi Jinping despre utilizarea TikTok în Statele Unite. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au avut o convorbire telefonică în legătură cu aplicația TikTok, deținută de compania ByteDance. Potrivit presei de stat chineze, liderul de la Beijing a catalogat conversația cu omologul său de peste Ocean drept pozitivă și constructivă.

Discuțiile dintre liderii primelor două economii mondiale s-au concentrat pe identificarea unui acord care să permită platformei TikTok să funcționeze în continuare în Statele Unite, dar și pe soluționarea disputei comerciale dintre cele două state.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, liderul republican a subliniat faptul că dialogul pe care l-a avut cu Xi Jinping a vizat și subiecte precum războiul din Ucriana sau problema comerțului cu fentanil. De asemenea, urmează ca Trump și Xi să se întâlnească la summitul APEC din Coreea de Sud, pentru ca mai apoi, liderul de la Casa Albă să efectueze o vizită în China la începutul anului viitor.

Donald Trump va merge în China la începutul anului viitor

„Am făcut progrese pe multe subiecte foarte importante, inclusiv comerțul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea acordului privind TikTok. Am convenit, de asemenea, cu președintele Xi să ne întâlnim la summitul APEC din Coreea de Sud, ca eu să merg în China la începutul anului viitor, iar președintele Xi să vină, la rândul său, în Statele Unite”, a declarat Trump pe Truth Social.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei Statelor Unite, a subliniat că negociatorii au stabilit un acord-cadru pentru proprietatea asupra platformei TikTok, însă au rămas o serie de chestiuni care necesită clarificări. A fost cea de-a doua discuție între cei doi lideri de când Donald Trump a revenit la Casa Albă și a declanșat un conflict comercial cu China, dar și cu alți parteneri.

De partea cealaltă, Xi Jinping a precizat că regimul de la Beijing are o poziție clară în privința aplicației TikTok și că Washingtonul ar trebui să se abțină de la tarifele unilaterale.

De ce au interzis inițial parlamentarii americani TikTok

Decidenții politici americani privesc cu suspiciune rețelele sociale, care, în ultimii ani, au devenit un instrument eficient pentru a influența opinia politică a electoratului tânăr. În acest sens, politicienii americani au modificat anul trecut legislația, astfel încât aplicația celor de la ByteDance să fie interzisă. Cu toate acestea, pe fondul temerilor legate de reacția votanților, unii legislatori au solicitat în repetate rânduri extinderea termenului.

Legea pentru interdicția aplicației a avut un sprijin larg din partea legislatorilor americani: 79 dintre cei 100 de membri ai Senatului au votat, în aprilie 2024, pentru interzicerea TikTok. Aceștia au invocat că autoritățile chineze ar putea cere companiei-mamă ByteDance să predea guvernului de la Beijing datele utilizatorilor americani.

Un alt argument invocat de legislatorii americani pentru interzicerea platformei TikTok constă în faptul că algoritmul sofisticat al aplicației poate fi utilizat pentru a răspândi dezinformări. „Congresul acționează pentru a împiedica adversarii străini să desfășoare activități de spionaj, supraveghere, operațiuni malițioase, punând în pericol americanii vulnerabili, membrii forțelor noastre armate și personalul guvernamental american”, a declarat la vremea respectivă președinta Comisiei pentru Comerț din Senat, Maria Cantwell, membră a Partidului Democrat, potrivit BBC.