Trump absentează pentru prima dată în 10 ani de la conferința conservatorilor americani. Casa Albă: E ocupat cu războiul din Iran

1 minut de citit Publicat la 23:30 25 Mar 2026 Modificat la 23:30 25 Mar 2026

Pentru prima dată în 10 ani, Donald Trump nu participă, anul acesta, la conferința conservatorilor americani. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump nu va participa la evenimentul CPAC 2026, conferința anuală a mișcării conservatoare din Statele Unite.

Confirmarea a fost făcută de Casa Albă și marchează o premieră a ultimilor zece ani pentru liderul republican, notează Agerpres, care citează AFP.

Potrivit președinției americane, Donald Trump nu se va putea alătura evenimentului care se desfășoară de miercuri până sâmbătă în orașul Dallas din Texas, motivul fiind programul încărcat al liderului de la Washington, în special din cauza războiului împotriva Iranului.

Spre deosebire de anii precedenți, discursul lui Donald Trump nu va fi, prin urmare, punctul culminant al CPAC în acest an.

CPAC - acronimul de la Conservative Political Action Conference / Conferința Acțiunii Politice Conservatoare - rămâne, totuși, să servească drept punct de mobilizare și foaie de parcurs pentru Partidul Republican din SUA, înaintea alegerilor cruciale din noiembrie, de la jumătatea mandatului.

Scrutinul mid-term va decide majoritatea în Congres și, prin urmare, viitorul președinției republicane.

Javier Milei i-a dat o drujbă lui Elon Musk, la CPAC 2025. Ulterior, miliardarul a fost îndepărtat din guvern

În anii din urmă, CPAC i-a servit lui Donald Trump drept platformă pentru a-și asigura sprijinul principalelor figuri conservatoare din Statele Unite.

Evenimentul reunește aleși republicani, influenceri de dreapta și lideri apropiați ideologic din întreaga lume.

La ediția de anul trecut, în februarie, președintele argentinian Javier Milei i-a oferit o drujbă lui Elon Musk, pe care cel mai bogat om din lume a fluturat-o deasupra capului, ca simbol al viitoarelor tăieri din bugetul guvernamental american.

Între timp, Elon Musk a fost îndepărtat din zona deciziilor executive de la Washington, după dispute cu membri ai cabinetului care au ajuns în presă.

Anul acesta, președintele polonez Karol Nawrocki se numără printre invitați, la fel ca și Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care se prezintă ca o alternativă la conducerea țării în cazul căderii regimului teocratic.