Trump amenință că “va șterge Iranul de pe fața Pământului”, dacă regimul de la Teheran încearcă să-l asasineze

Trump a asigurat că le-a dat comandanţilor armatei "instrucţiuni foarte ferme" de acţiune. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul că “va fi șters de pe fața pământului”, dacă regimul de la Teheran va încerca să-l asasineze, relatează agenţia DPA, citată de Agerpres.

"Toată ţara va fi aruncată în aer", a spus Trump la postul de ştiri NewsNation, răspunzând unei întrebări despre relatările conform cărora liderii iranieni au emis o ameninţare cu moartea la adresa lui, după ce Trump le-a promis sprijin manifestanţilor iranieni şi a cerut schimbarea regimului de la Teheran.

Preşedintele american a asigurat că le-a dat comandanţilor armatei "instrucţiuni foarte ferme" de acţiune în caz că i se întâmplă ceva după o eventuală tentativă de asasinat iraniană împotriva sa. "Dacă se întâmplă ceva, ei îi vor şterge de pe faţa pământului", a indicat Trump.

Autorităţile de la Teheran au descris revoltele violente începute în ultimele zile din decembrie ca fiind orchestrate din exterior, în special de către SUA şi Israel, şi la începutul lunii ianuarie au tăiat accesul la internet, pentru a împiedica protestatarii să se organizeze şi să comunice cu străinătatea.

Protestele, lansate de comercianţii din Teheran care şi-au văzut afacerile afectate de hiperinflaţie, s-au extins şi au degenerat în violenţe majore, soldate cu mii de victime şi de arestări. Acţiunea puternică a forţelor de ordine, descrisă de ONG-ul Amnesty International drept un "masacru", a calmat în mare măsură aceste revolte şi încercarea de înlăturare a regimului condus de ayatollahul Ali Khamenei a fost cel puţin deocamdată zădărnicită.

Şeful poliţiei iraniene le-a dat luni un ultimatum de trei zile participanţilor la revolte să se predea, promiţându-le că vor fi trataţi cu "mai multă clemenţă". Potrivit informaţiilor oficiale, peste 3.000 de protestatari au fost arestaţi în timpul reprimării revoltelor, dar ONG-urile avansează cifre de aproximativ 20.000 de arestări.

Nu au fost publicate oficial date despre numărul deceselor. Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR) cel puţin 3.428 de manifestanţi au fost ucişi, în timp ce alte ONG-uri au indicat bilanţuri mult mai grave, unele susţinând că ar fi până la 20.000 de decese. Ayatollahul Khamenei a menţionat "mii de persoane ucise", făcând referire la "răzvrătiţi" despre care a spus că s-au lăsat manipulaţi de SUA şi Israel.